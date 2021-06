La raison pour laquelle Kylie Jenner a caché sa grossesse à la production KUWTK

Jenner a gardé secrète la nouvelle de son bébé afin de se préparer à la maternité d’une “manière positive, sans stress et saine”, a-t-elle écrit via Instagram après l’arrivée de Stormi.

“Je savais que mon bébé ressentirait chaque stress et chaque émotion, alors j’ai choisi de procéder ainsi pour ma petite vie et notre bonheur”, a déclaré la magnat du maquillage à ses fans à l’époque. “La grossesse a été l’expérience la plus belle, la plus valorisante et la plus transformatrice que j’aie jamais vécue de toute ma vie, et elle va en fait me manquer. Je remercie mes amis et surtout ma famille de m’avoir aidé à rendre ce moment spécial aussi privé que possible.”

Le même mois, Kyle Richards a dit à Andy Cohen qu’il avait gardé secrète la grossesse du créateur de Kylie Skin parce que “les amis ne font tout simplement pas ce genre de chose”. La star de Real Housewives of Beverly Hills a ajouté : “Évidemment, en tant qu’amie, c’est un fait. Ne parlez pas de ces choses. “

Lors des retrouvailles de KUWTK avec Cohen, Kendall Jenner a noté que sa sœur était « tellement en paix » pendant sa grossesse. Kylie a accepté et a déclaré: «C’était beaucoup pour moi personnellement. Je pense que c’est quelque chose que j’ai dû traverser seul. »