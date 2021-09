La raison pour laquelle la Chine ne parviendra pas à interdire à nouveau le Bitcoin…

par Elena Obukhova, fondatrice et PDG de FAS | Services de conseil en fintech

Tous les médias disent que la Chine a interdit le Bitcoin, mais cette interdiction change-t-elle vraiment quelque chose ? Commençons par rappeler ce qu’est le Bitcoin. Il s’agit d’une monnaie peer-to-peer décentralisée qui a été conçue pour donner aux gens la liberté financière. L’immuabilité du Bitcoin est ce qui protège les gens de la prise de contrôle de leurs fonds par le gouvernement. Cependant, le prix du Bitcoin a encore de la place pour la manipulation du marché.

La Chine se classe 13e dans le « 2021 Global Crypto Adoption Index Top 20 » (Analyse de chaîne) et est un leader des transactions en chaîne. Ces données, bien sûr, n’incluent pas un énorme volume de transactions sur le marché OTC. Depuis 2018, la Chine a des limites de retrait annuelles de 100 000 RMB (~ 15,5 000 $), et le gouvernement peut demander une approbation ou des informations supplémentaires pour des montants encore plus petits. Imaginez à quel point le processus peut être compliqué et long lorsque vous faites affaire avec une entreprise à l’étranger ou envoyez simplement de l’argent à vos enfants qui étudient à l’étranger. Par conséquent, le volume sur le marché OTC des crypto-monnaies a commencé à augmenter considérablement après de telles restrictions. Il est assez courant d’entendre parler d’un accord de gré à gré pour quelques millions de dollars américains en Chine.

Tous les paiements WeChat (ainsi que d’autres applications de paiement mobile centralisées) et les virements bancaires peuvent être facilement suivis, mais toutes les transactions cryptographiques ne le peuvent pas. La peur que l’argent ne devienne incontrôlable oblige certains gouvernements à sévir contre les crypto-monnaies. Dans le même temps, d’autres gouvernements adoptent la nouvelle transition économique et construisent un cadre pour celle-ci.

La Chine interdit le Bitcoin (et d’autres crypto-monnaies) depuis des années. Le prix réagit à court terme, mais ne semble pas beaucoup affecté à long terme. Cette interdiction n’aidera pas à lutter contre les transactions OTC introuvables. Au contraire, le marché OTC va encore croître. Le reste de la capitale migrera vers d’autres endroits plus respectueux de la cryptographie.

Vous vous souvenez de la récente interdiction des mineurs ? Cela a-t-il vraiment blessé Bitcoin? Non. Il y a eu une baisse des prix à court terme sur le marché alors que les mineurs entrent et sortent des États-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et d’ailleurs.

Cette interdiction de crypto-monnaie n’est pas différente. Cela n’affectera le prix qu’à court terme. Aussi, sachant à quel point les marchés asiatiques sont volatils avec l’esprit constant du jeu, peut-être verrons-nous moins de changements avec le prix du Bitcoin ? [¡Solo una broma!] En réalité, l’argent se déplacera vers les juridictions favorables, de la même manière que cela s’est produit avec les mineurs. Une fois un hodler toujours un hodler, non? Je doute que cela force les gens à vendre leurs crypto-monnaies.

Il est important de comprendre que personne ne peut vous prendre votre Bitcoin tant qu’il le garde en sécurité. Si vous faites confiance aux échanges centralisés avec toutes vos économies, vous devez comprendre les risques.

Étant un adopteur précoce, j’ai rejoint le domaine en 2014 et j’ai acheté mes premiers Bitcoins en BTC-e. Je ne sais pas combien de personnes s’en souviennent, mais en 2017, toute la plateforme de trading s’est déconnectée tandis que le FBI a saisi tous les serveurs.

Un de mes amis a réussi à récupérer une partie des fonds saisis, cependant, je n’ai pas eu cette chance. Si j’avais stocké mes Bitcoins hors réseau et non sur une plateforme de trading centralisée, rien de tel ne serait arrivé.

L’avenir de la finance est au sein de DeFi et DEX (Decentralized Exchanges). Ce sont les moyens de séparer et de protéger votre argent.

Regardons cet indice :

La plupart des pays de ce top 20 sont des économies en développement. Cependant, ils ont tous des points communs : le manque de confiance dans les institutions gouvernementales et/ou les systèmes économiques et financiers défaillants (suivi d’une inflation galopante et d’autres complications). Ces raisons attirent de plus en plus de personnes vers les crypto-monnaies.

Nous n’arrêtons pas d’entendre la même chose “Les crypto-monnaies sont utilisées pour la drogue et les activités criminelles.” Eh bien, voulez-vous dire que le dollar américain (ou d’autres monnaies fiduciaires) n’a jamais été utilisé pour tout cela ? Comme si nous n’avions jamais vu des cartels faire entrer des tonnes d’argent dans leurs camions ou des criminels utiliser de l’argent pour d’autres activités illégales. Oui, certaines personnes utilisent Bitcoin (et d’autres crypto-monnaies) pour acheter des médicaments, mais la plupart l’utilisent pour protéger leurs économies de l’inflation et accéder à un financement de base.

Bâtissons une économie qui fonctionne pour nous, pas l’économie à laquelle nous devons nous échapper.