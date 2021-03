La raison pour laquelle Laura Flores regrette d’avoir posé nue

Laura a expliqué que près de dix ans après avoir posé, un jour, certains des camarades de classe de sa fille ont retrouvé les photos, et ce qui les a fait commencer à déranger la mineure, jusqu’à ce qu’elle devienne victime d’intimidation, dont elle a senti l’actrice très coupable, parce que, selon ses mots, elle n’a jamais imaginé qu’un jour cela pourrait affecter sa famille.

« Comment j’aurais aimé ne pas avoir pris ces photos, parce que ça me faisait mal à l’âme que ma fille ait été victime d’intimidation », a déclaré le chanteur dans le podcast Ruvalcaba.



Bien qu’il ait souligné que les images étaient très soignées et bien que je n’avais pas de vêtements, « je ne pouvais rien voir », a-t-il dit.

«J’ai accidentellement blessé ma fille à ce moment-là et elle avait honte de moi. Elle m’a parlé sans colère. Elle a juste dit: ‘Maman, je ne sais pas quoi faire, mais cela me rend très embarrassée.’ Elle et J’ai essayé de renverser la vapeur et c’est tout. Dieu merci, c’est arrivé, cela n’a pas vieilli, mais cela a affecté ma fille », a-t-elle déclaré.