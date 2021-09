La raison pour laquelle le père de Britney Spears, Jamie, a déposé une demande de fin de conservatoire aurait été révélée

Le père de Britney Spears, Jamie, a choqué les fans de la pop star en remplissant soudainement des documents pour mettre fin à la tutelle de Britney après 13 ans mardi. Selon une source, la décision de Jamie n’est finalement pas si abrupte. L’initié a dit à E! News que Jamie avait ressenti la chaleur des supporters de Britney dans le mouvement #FreeBritney ces derniers temps. “Jamie a dû faire face à beaucoup de stress et de pression et il veut en finir”, a déclaré la source. “Bien sûr, il sait que Britney a besoin d’un restaurateur et qu’elle ne peut pas vivre de manière responsable toute seule. Mais si elle a un avocat qui veut se battre pour y mettre fin, alors il dit allez-y et voyez ce qui se passe”, ont-ils poursuivi.

Ce n’est pas exactement le même air que ce qu’il a déclaré dans les documents judiciaires. “Comme M. Spears l’a dit à maintes reprises, tout ce qu’il veut, c’est ce qu’il y a de mieux pour sa fille”, lit-on dans les documents. “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance.” La chanteuse de “Womanizer” a précédemment témoigné devant le tribunal qu’elle ne voulait pas subir une autre évaluation psychiatrique avant de mettre fin à sa tutelle, mais la récente décision de son père pourrait être considérée comme un coup d’échec délicat puisque “Jamie se sent en bougeant pour y mettre fin, il force leur main pour qu’une évaluation ait lieu le plus tôt possible”, ajoute la source. “Il était coincé dans un coin et a vu l’écriture sur le mur.”

Suite au dépôt légal de Jamie, le nouvel avocat de Britney, Mathew Rosengart, a publié une déclaration en réponse. “Il semble que M. Spears pense qu’il peut essayer d’échapper à la responsabilité et à la justice, notamment en siégeant pour une déposition sous serment et en répondant sous serment à d’autres découvertes”, lit-on dans sa déclaration. “Mais alors que nous évaluons son dossier (qui a été envoyé de manière inappropriée aux médias avant qu’il ne soit signifié à un avocat), nous continuerons également à explorer toutes les options.”

Spears n’a commencé que récemment à parler publiquement du mode de vie actuel qu’elle a été forcée d’endurer dans le cadre de son accord de tutelle avec son père, témoignant devant le tribunal qu’elle n’a pas pu épouser son petit ami de longue date ou planifier une grossesse. Son père Jamie a soutenu tout au long de leurs auditions qu’il avait fait tout ce qu’il pensait être le mieux pour le chanteur. “Jamie a sauvé Britney quand personne d’autre ne le pouvait”, a déclaré une source proche du père au média. “Il était le seul à veiller sur elle et à pouvoir la sortir du pétrin dans lequel elle se trouvait.”