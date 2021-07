La raison pour laquelle les cheveux gris apparaissent, n’est pas seulement le vieillissement | Vie

Penser que les cheveux gris n’apparaissent qu’à cause du vieillissement est une erreur : il y a une autre raison qui accélère les cheveux qui deviennent complètement blancs et que vous pouvez essayer d’éviter. C’est ce que vous devez faire pour éliminer les cheveux gris de vos cheveux ou au moins retarder leur apparition.

On a toujours pensé que les cheveux gris n’apparaissent qu’en vieillissant. En vieillissant, il est normal que vos cheveux perdent la couleur qu’ils ont conservée tout au long de la vie et deviennent blancs.

Cependant, ce n’est pas le seul facteur qui cause les cheveux gris. Selon une étude récente de l’Université de Columbia, la perte de couleur des cheveux est également due à un problème de santé : stress et anxiété.

« Pendant des décennies, nous avons essayé de comprendre l’influence du stress sur le processus de vieillissement, et c’est la première étude à montrer un lien clair entre le stress psychologique et les cheveux blancs “explique le co-auteur de l’étude Martin Picard à la BBC.

Si vous souhaitez retarder l’apparition des cheveux gris ou les éliminer au maximum, vous devez combattre la source de stress qui cause votre anxiété. Un exemple clair est de prendre de bonnes vacances : selon les chercheurs, les jeunes qui ont participé à l’étude ont commencé à retrouver leur couleur de cheveux naturelle après 2 semaines de repos.

L’étude révèle que les cheveux ne changent pas de couleur lorsqu’ils sont à l’extérieur du follicule pileux, mais commencent à retrouver leur ton naturel lorsqu’ils sont sous la peau et que le stress est éliminé ou réduit.

Ça oui, Picard souligne que les cheveux grisonnants ne peuvent pas être inversés chez ceux qui ont perdu leur couleur naturelle il y a des décenniesEt que les personnes qui souffrent d’une maladie dont les symptômes accélèrent l’apparition des cheveux gris ne verront pas d’amélioration simplement en évitant le stress. Ce conseil sera plus efficace chez les jeunes ayant des problèmes d’anxiété.

Les auteurs de l’étude proposent également d’autres méthodes permettant d’atténuer la perte de cheveux et l’excès de cheveux gris. Maintenir une alimentation riche en nutriments et suivre des habitudes saines, par exemple pratiquer une activité physique régulière, sont des aspects qui vous aideront à rendre vos cheveux plus forts et avec leur couleur naturelle. puisque la mélanine qui génère la tonicité des cheveux dure ainsi plus d’années.

