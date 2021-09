La raison pour laquelle les « tigres noirs » existent et pourquoi c’est dangereux

Des allégations d’observations de tigres noirs ont été faites depuis au moins 1773, lorsque James Forbes, un artiste, a réalisé une aquarelle d’un au Kerala. (C’EST À DIRE)

Une équipe d’experts, dirigée par Uma Ramakrishnan du Centre national des sciences biologiques et son élève Vinay Sagar, a découvert le mystère génétique des tigres noirs dans le Simlipal d’Odisha. L’étude a mis en évidence une seule mutation génétique qui a provoqué l’élargissement ou la propagation des bandes noires.

Les tigres portent une bande foncée distinctive sur un fond clair, soit doré, soit blanc. Une variation rare de motif, caractérisée par de larges rayures fusionnées, a également été observée parmi les populations de tigres captifs et sauvages. Ce pseudo-mélanisme, contrairement au vrai mélanisme, se caractérise par un dépôt de mélanine exceptionnellement élevé.

Alors que les scientifiques n’ont pas encore enregistré de tigres vraiment mélaniques, des tigres pseudo-mélaniques ont été à plusieurs reprises pris au piège devant la caméra. Cependant, toutes ces observations ont eu lieu dans le Simlipal d’Odisha, une réserve de tigres de 2 750 km, depuis 2007.

L’étude, lancée en 2017, a été la première à sonder le fond génétique de cette apparence inhabituelle. Les scientifiques ont utilisé des analyses d’association basées sur le pedigree et des données sur le génome entier de tigres de zoo pour découvrir que le pseudo-mélanisme est lié à une seule mutation de l’aminopeptidase Q transmembranaire (Taqpep). C’est le même gène qui est responsable de traits similaires chez d’autres espèces de chats.

Tigres noirs

La variation génétique qui cause la mutation se produit spontanément dans la nature, quoique rarement. Des allégations d’observations de tigres noirs ont été faites depuis au moins 1773, lorsque James Forbes, un artiste, a réalisé une aquarelle d’un au Kerala. Il y a eu des revendications similaires du Myanmar en 1913 et de la Chine dans les années 1950. Une peau de tigre noir confisquée a été exposée au Musée national d’histoire naturelle de Delhi en 1993.

Malheureusement, les chasseurs de trophées de fantaisie recherchaient ces tigres à l’apparence inhabituelle jusqu’à récemment, et seuls quelques-uns ont survécu assez longtemps pour établir des lignées.

Le pseudo-mélanisme est causé par un gène caché ou récessif. Un ourson reçoit des deux parents deux copies de chaque gène – le gène récessif ne se manifeste que si le dominant est absent. Cela signifie que deux tigres avec des motifs normaux porteurs du gène récessif devront se reproduire pour une probabilité d’une sur quatre de donner naissance à un ourson noir.

Les gènes récessifs sont cependant rares. En conséquence, il est peu probable que deux tigres non apparentés portent le même gène, puis le transmettent ensemble à un petit.

Un tigre noir peut réussir dans une petite population fondatrice forcée pendant des générations à se reproduire par consanguinité, offrant au gène récessif une chance beaucoup plus élevée de se manifester. C’est ce qui s’est passé à Simlipal.

Les mutants de Simlipal

Bien avant que les caméras n’attrapent trois tigres noirs en 2007, Simlipal était la source du premier mutant confirmé en 1993 lorsqu’un jeune tribal a tué en légitime défense une tigresse pseudo-mélanique. Trois des huit tigres de Simlipal étaient noirs en 2018.

Trois zoos indiens abritent des tigres pseudo-mélaniques : Nandankanan à Bhubaneswar, le parc zoologique Arignar Anna à Chennai et le parc biologique Bhagwan Birsa de Ranchi. Tous ces tigres sont nés en captivité et ont des liens ancestraux avec un tigre Simlipal.

La population de tigres reproducteurs la plus proche de Simlipal se trouve à environ 800 km. Le domaine vital moyen du tigre du Bengale est de 20 à 110 km, tandis que sa distance de dispersion moyenne est d’environ 78 à 124 km. Bien qu’il existe des preuves documentaires de dispersions sur plus de 500 km, elles sont très rares, a noté l’étude.

Selon des études antérieures, les tigres indiens ont trois groupes génétiques majeurs : l’Inde du Sud, l’Inde du Nord-Ouest et l’Inde centrale. Le dernier a révélé que le groupe Simlipal est génétiquement distinct des autres populations indiennes centrales.

Cela signifie que la population isolée de Simlipal est consanguine. La perte de diversité génétique est évidente à cause de la faible hétérozygotie de la population ou des chances d’hériter de différentes formes d’un gène de chaque parent. L’hétérozygotie de Simlipal est de 28 pour cent contre 36 pour cent en Inde centrale. Les individus Simlipal ont également une parenté moyenne de 38 pour cent, contre 9 pour cent pour le centre et 13 pour cent pour le sud de l’Inde.

Sélection naturelle

La sélection naturelle transmet les traits les plus réussis du pool génétique, tout en éliminant le plus faible. L’étude a déclaré que la modélisation de niche a montré une fréquence de léopard mélanique plus faible dans les habitats ouverts plus secs que les forêts tropicales et subtropicales plus sombres. De même, des manteaux plus foncés peuvent conduire à un avantage sélectif dans la chasse et à éviter les chasseurs dans la forêt tropicale humide et à canopée fermée de Simlipal.

Emporter

Simlipal n’est pas le seul exemple de ce que l’étude a décrit comme des « goulets d’étranglement fondateurs intenses » parmi les populations de tigres menacées par la fragmentation de l’habitat induite par l’homme. Alors que les dangers sont isolés, l’appauvrissement de la population se manifeste de façon spectaculaire dans l’évolution phénotypique.

Ramakrishnan a déclaré à The Indian Express que bien que les populations de tigres se soient rétablies dans certaines parties de l’Inde, il existe encore plusieurs petites populations isolées. Elle a prédit que de telles populations subiraient une dérive génétique, une consanguinité ainsi qu’une dépression de consanguinité ou une diminution de la survie. Dans l’ensemble, a-t-elle déclaré, ces populations ont plus de chances de disparaître.

L’introduction de nouveaux gènes dans le pool isolé peut, au fil du temps, inverser les dégâts. Alors que le transport aérien de tigres est considéré comme une solution, à long terme, il n’y a toujours pas d’alternative au maintien ou à la restauration de la connectivité naturelle entre les forêts de tigres.

