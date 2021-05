La raison pour laquelle Luis Enrique n’a pas convoqué Sergio Ramos

24/05/2021

Luis Enrique Martinez a rendu public ce lundi la liste des convoqués de la Sélection espagnole pour le différend de l’Eurocup 2021 et en cela l’absence de Sergio Ramos a surpris.

L’entraîneur espagnol l’a mentionné au début de la conférence de presse qu’il a donnée pour expliquer la liste des personnes appelées et a expliqué les raisons pour lesquelles il n’était finalement pas entré sur la liste.

“Ce fut une liste facile et difficile à faire. Comme toutes les autres. Elle est basée sur nos critères. Je voudrais faire une mention spéciale à Sergio Ramos: il n’a pas pu concourir dans les bonnes conditions depuis janvier. Il ne s’est pas entraîné avec le groupe. Cela n’a pas été facile », a expliqué l’entraîneur asturien.

Luis Enrique a également expliqué avoir été contacté personnellement: “Hier j’ai eu une conversation téléphonique avec lui. Il me connaît mieux, c’est quelqu’un qui a toujours laissé sa peau pour l’équipe nationale. Je cherche toujours le bien de l’équipe. Je a recommandé qu’il soit égoïste et qu’il se batte pour bien se rétablir. “

Interrogé à nouveau sur le sujet, Luis Enrique a expliqué qu’ils avaient déjà parlé de cette option: “Nous avons parlé pendant la pause du match entre Madrid et Séville. La conversation d’hier était normale, mais je la garderai privée. Je dois m’en tenir à. ce que je pense est le mieux pour l’équipe nationale. Je dois me baser sur des principes généraux, sur ce que mes collaborateurs et moi-même considérons. “