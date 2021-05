La raison pour laquelle Luis Miguel abandonne Michelle Salas à Noël et disparaît de la carte en décembre

Selon la série, en décembre 1994, la mannequin est rentrée à la maison à la recherche de son père pour lui offrir un cadeau de Noël. Elle est nerveuse car elle ne sait pas si elle aimera ou non ce qu’elle lui a acheté. À sa grande surprise, la chanteuse n’est pas là, il est parti en voyage sans l’aviser et elle passera cette date spéciale seule.

Macarena Achaga et le défi de jouer Michelle Salas dans Luis Miguel, la série

Elle essaie de faire en sorte que Mauricio Ambrosi lui dise où est son père. Quand il refuse de lui dire, Michelle menace de déménager à Miami avec sa mère.

Mauricio Ambrosi rencontre à nouveau Micky à Las Vegas et le convainc de retrouver Michelle pour expliquer pourquoi Noël n’arrive jamais au Mexique. Après réflexion, Luis Mi cherche Michelle et révèle la raison pour laquelle il avait prévu de passer les vacances seul.

Michelle reçoit en cadeau de Noël, la croix que Marcela avait donnée à Micky des années auparavant. (Capture d’écran.)

“Savez-vous quel jour il est? Aujourd’hui ma mère, votre grand-mère, a 60 ans. Je n’ai pas passé Noël ici depuis des années. Je vais toujours à la plage, à Las Vegas, dans n’importe quel endroit qui ne me rappelle pas d’elle, “avoue-t-elle.

Puis micky Il lui montre une croix en or qu’il porte toujours et que Marcela lui a donnée le premier jour qu’il a chanté en public. «Quand il me l’a donné, il m’a dit que j’étais son soleil. Tu es à moi », lui assure-t-il et lui donne le crucifix

Cela aurait-il pu être un message pour Michelle, qu’elle n’aurait pas vu depuis 2018, lorsqu’elle était bouleversée par la façon dont elle s’est présentée à sa mère, Stéphanie Salas dans la première saison de la série et pour avoir laissé entendre qu’elle est le produit d’une nuit de passion?