La raison pour laquelle Luis Miguel s’est éloigné de la famille Camil

Micky se réfère à Tony comme sa belle-mère et Jaime l’appelle oncle, des surnoms qui ne sont pas du tout exagérés, car en réalité Luis Miguel Il a eu une relation très étroite, pendant de nombreuses années, avec la famille Camil.

Tony Starr et papa Jaime Camil réapparaissent dans Luis Miguel, la série. (Capture d’écran.)

“Le soleil” avait une relation étroite avec eux depuis qu’il était enfant parce que Roi Luisito il était très ami avec Jaime Camil et il était vraiment comme un oncle pour lui. Dans le livre biographique Oro de Rey, il est dit que l’homme d’affaires ne s’est jamais contenté de lui prêter de l’argent, son avion ou de lui donner la chaleur de la maison qui Micky il a toujours rêvé.

Les Camils ​​(Erika, James Oui Tony Starr) s’est rendu, par exemple, à Barcelone pour l’accompagner aux funérailles de Luisito Rey. Leur relation était si familière qu’ils vivaient même dans le même lotissement à Acapulco, sur la plage de Guitarrón.

Les Camils ​​ont continué la relation avec Micky même après la fin de la relation avec Erika. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

A celle Epoque, Jaime Camil fils était aussi un bon ami de Micky; Ils sont allés en boîte ensemble, ils ont partagé le goût des sports nautiques, ils se sont bien amusés. La relation avec la famille Camil n’a pas cassé quand Micky définitivement rompu les liens avec Roi Luisito; ils préféraient continuer à fréquenter les deux séparément.

Micky et les Camils ​​étaient si proches que leur relation n’a pas non plus été affectée lorsque Micky et Erika ont rompu. Les biographes de LuisMi ils assurent qu’ils ont continué à se rencontrer même quand il était déjà un petit ami officiel de Daisy Fuentes, qui a aussi beaucoup vécu avec les Camils.