La raison pour laquelle Marc Gasol ne va pas quitter les Lakers

Marc Gasol on dit souvent qu’il a été l’un des joueurs les plus décevants de Les Lakers de Los Angeles cette saison. Bien que sur le papier, il était logique de le signer puisque Gasol a donné à l’équipe un pivot qui pourrait ouvrir le terrain, défendre et ne pas obstruer la voie pour James Lebron, on attendait de vous de meilleures performances.

Bien que cette mauvaise saison ne verra pas les Espagnols quitter les Lakers en raison d’un facteur qui lui donne la priorité sur les autres intérieurs habillés d’or et de violet. Les rumeurs NBA indiquent que l’intérieur catalan continuera dans la même équipe. Plus précisément, lakeshowlife.com est l’endroit où ces informations ont été publiées.

Tellement de André Drummond Quoi Montrezl harrell ils attendent un bon salaire dans cette agence gratuite, alors à Los Angeles ils devront décider s’ils veulent investir en eux ou rester avec Marc à un prix beaucoup plus abordable en ayant des stars dans les vestiaires.

Drummond va décrocher un contrat semblable à celui de Tristan Thompson de 19 millions sur deux saisons et c’est tout simplement trop pour les Lakers car ils ont du mal avec tout ce qu’ils peuvent faire financièrement et sans Bird Rights, il est presque impossible de signer à nouveau Drummond à moins d’accepter un minimum.

Harrell a une option de joueur et après être sorti de la rotation des séries éliminatoires, je pense qu’il est sûr de dire qu’il cherchera une nouvelle maison en 2021 donc cela ouvre la voie à Gasol pour être le pivot le plus important des Lakers s’ils ne ne signez pas à un autre en libre agence.

Marc Gasol fait exactement ce que les Lakers veulent qu’il fasse – pic.twitter.com/kmvg99nasZ – TheMambaShow– (@TMambaShow) 14 décembre 2020

La saison de Marc a-t-elle été si mauvaise ?

Gasol, ce n’était pas aussi mauvais que les gens aiment le penser. Son attaque était vraiment inefficace et il avait parfois l’air lent, mais il a joué une défense solide et a permis aux Lakers d’avoir un look différent avec un centre qui n’a pas besoin d’être près du bord et de demander des poteaux.

Lorsque Marc était sur le terrain, il a amélioré Los Angeles et rester avec lui est une bonne nouvelle pour la franchise dirigée par LeBron à la recherche d’un nouveau championnat.