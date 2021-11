La raison pour laquelle Miguel Bosé avait peur de son père

C’est ainsi qu’il le raconte Miguel Bosé dans Le Fils du Capitaine Tonnerre, les mémoires de l’artiste qui débarqueront dans les librairies le 10 novembre et dont la maison d’édition Espasa a avancé un extrait ce vendredi, un chapitre dans lequel il explique la panique qu’il a eue pour son père.

Miguel Bosé et ses parents en 1958. (Keystone / . / © .Images 901887550)

« Lucie, on m’a dit que l’enfant lisait, qu’il lisait beaucoup, sans s’arrêter », se souvient-il que son père avait dit à sa mère, l’artiste italienne Lucie Bosé, lorsque Miguel Il avait neuf ans : « et ma mère lui a demandé quel était le problème avec moi en lisant et il m’a répondu : pédé, Lucie, l’enfant va être pédé ! », a écrit la chanteuse.

Bosé assure que sa mère ne rentrait pas dans la tête que son père, étant une figure internationale « et aux formes exquises, était si peu évolué dans certains sujets de base très vitaux. Il semblait rétrograde et très plouc, sans parler du macho ».

Lucía Bosé et Luis Miguel Dominguín en 1972. (CAMERA PRESS / Sorci / The Grosby Group.)

Et il a décidé, contre les critères de sa mère, de l’emmener au Mozambique pour un safari, qu’ils ont entrepris à la mi-juin 1966, alors que le garçon n’avait que 10 ans. Et il se souvient qu’il ne lui a jamais donné les comprimés de quinine que le médecin de famille lui avait dit de prendre depuis Miguel il pourrait mourir s’il attrapait le paludisme.