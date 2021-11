La raison pour laquelle Netflix a décidé de mettre fin à « Narcos México » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La troisième saison de Narcos México a débarqué et avec elle l’apparition de nouveaux personnages clés de l’histoire, tels que Víctor Tapia, Andrea Núñez et Ismael el Mayo Zambada, entre autres ; Cependant, ce sera la dernière fois que les téléspectateurs verront de nouveaux acteurs dans le casting, car la plateforme de streaming a décidé de mettre fin à l’histoire, a révélé Infobae.

Après 30 chapitres répartis en trois saisons, la série à succès ne produira plus d’épisodes pour poursuivre le chemin tracé par Carlo Bernard et Doug Miro, les deux créateurs et principaux responsables du drame policier transmis via Netflix.

Selon Bernard, qui fait également partie des quatre producteurs exécutifs, la série n’aura pas de suite, car la fin de l’histoire a été atteinte naturellement et à l’avenir, il n’y a pas de conditions claires pour reprendre le thème.

« Il n’y a aucun plan, honnêtement, c’est comme la fin du voyage, du moins pour l’instant », a déclaré Carlo Bernard pour Collider.

Ce furent quelques-uns de ses premiers mots concernant l’avenir de Narcos México, car bien qu’il ait déclaré que la question du trafic de drogue ne peut jamais être écartée en raison de sa disparition lointaine, il n’y a pas de suite dans le futur.

« Il n’y a rien de prévu, mais malheureusement le trafic de drogue ne mène nulle part, donc il y a évidemment la possibilité d’autres possibilités. Pour l’instant, ça y est… », affirma Carlo ; Cependant, l’annulation de la série n’est pas due à une décision directe de la société de production ou du distributeur.

Selon le créateur, la principale raison pour laquelle ils disent au revoir à la production interprétée par Diego Luna, Joaquín Cosío et José María Yazpik, entre autres, est qu’ils ont atteint la fin de l’histoire, donc à l’avenir, il pourrait y avoir des répétitions dans le intrigue qui ne vous convient pas.

« Pour moi, c’était comme emmener la série à cet endroit que nous reconnaissons maintenant, pour le meilleur ou pour le pire », a déclaré le producteur de The Hollywood Reporter, dans lequel il a déclaré qu’ils avaient atteint le point idéal pour conclure la série.