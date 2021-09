La raison pour laquelle Norm McDonald est décédé a été révélée

in

Norm MacDonald, qui était un membre populaire de la distribution de Saturday Night Live, est décédé à l’âge de 61 ans, selon Deadline.

Quelle était la cause du décès de Norm MacDonald ? Comment est-il mort ? L’acteur est décédé d’un cancer, une maladie contre laquelle il luttait depuis neuf ans, a rapporté Deadline. Selon Daily Variety, MacDonald avait gardé son diagnostic secret.

La date limite a confirmé son passage par son agent et amie de longue date, Lori Jo Hoekstra.

«Norm Macdonald était peut-être la personne la plus drôle qui soit. Il prenait le rôle d’un comédien tellement au sérieux et était tout simplement incomparable. RIP », a écrit un fan sur Twitter.

Il était “extrêmement fier de sa comédie”, a déclaré un ami

MacDonald est probablement mieux connu comme l’hôte de Weekend Update sur SNL, qu’il a commencé en disant: “Maintenant, les fausses nouvelles.”

“Il était extrêmement fier de sa comédie”, a déclaré Hoekstra à Deadline. «Il n’a jamais voulu que le diagnostic affecte la façon dont le public ou ses proches le voyaient. Norm était un comédien à part entière. À une occasion, il a écrit qu’« une plaisanterie doit prendre quelqu’un par surprise, elle ne doit jamais consentir ». Certes, il n’a jamais consenti. Norm va terriblement nous manquer.”

Selon Variety, les contrefaçons de MacDonald comprenaient Burt Reynolds, David Letterman, Larry King et Quentin Tarantino.

MacDonald n’avait pas mis à jour sa page Facebook depuis 2020. Son site Web était obsolète et contenait un seul message : veuillez réessayer bientôt.

MacDonald, né au Canada, était également un écrivain pour des émissions de comédie bien connues

Selon sa biographie sur IMDB, MacDonald est né au Canada et a commencé à faire du stand-up. Avant de rejoindre le casting de SNL, il a été scénariste hollywoodien pour des émissions telles que The Dennis Miller Show (1992) et Roseanne (1988), rapporte IMDB. C’est à partir de ce travail que Lorne Michaels de SNL l’a découvert.

Il était sur SNL de 1994 à 1997. Selon IMDB, il a divorcé et laisse derrière lui un fils, Dylan Lloyd MacDonald.

Les hommages à Norm MacDonald ont inondé les réseaux sociaux

Les hommages de MacDonald ont inondé les médias sociaux.

L’écrivain sportif Bill Simmons a écrit: “RIP Norm MacDonald, qui m’a fait rire plus fort que quiconque.”

Voici quelques-uns des autres hommages à MacDonald sur Twitter :

“Le cœur brisé, @normmacdonald, on se souviendra de vous comme d’un génie pour toujours. DÉCHIRURE.”

« Norm MacDonald est mort comme il a vécu, une véritable énigme, incomparable et sans égal. DÉCHIRURE.”

“Il y a quelques jours, je parlais à ma sœur du bon vieux temps de SNL, en particulier de Norm Macdonald dans le rôle de Burt Reynolds dans Celeb Jeopardy … la légende du RIP.”

« Assis en regardant des clips de Norm MacDonald et en riant malgré la dévastation. Au revoir et merci pour les rires, Norm.”

