La raison pour laquelle NSFW Tiffany Haddish a été «intimidée» par Nicolas Cage lorsqu’ils ont travaillé ensemble

Eh bien, c’est certainement une façon de briser la glace mais, d’après les commentaires de Tiffany Haddish, c’était nécessaire. L’actrice a en outre admis à NPR qu’un poids insupportable l’avait forcée à se lancer dans un jeu d’acteur sérieux. Cela a ajouté à la pression de travailler avec la lauréate d’un Oscar, malgré le fait qu’elle ait joué dans des films tels que The Kitchen et Here Today. Haddish a révélé que dans le cadre de son processus d’actrice, elle avait besoin de se connecter avec ses co-stars à un niveau personnel, ce qui l’a amenée à révéler son expérience passée au cinéma.