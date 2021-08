La raison pour laquelle Quentin Tarantino ne partage pas sa fortune avec sa mère

in

Le cinéaste a eu une interview avec Brian Koppelman sur le podcast Le moment, où il a avoué que la relation avec Connie McHugh, sa maman qui ne lui a jamais donné un sou.

Quentin Tarantino ne partage pas son succès avec sa maman. (Anton_Ivanov / Shutterstock / Anton_Ivanov.)

“Elle se plaignait que je ne faisais pas attention à l’école et à une occasion, au milieu d’une dispute, elle a dit: ‘Oh, et au fait, cette petite carrière d’écrivain que tu as commencé, cette merde est finie!’

«Et quand il m’a dit ça, de cette manière sarcastique, je me suis dit:« D’accord, alors quand je deviendrai réalisateur, vous ne verrez jamais un centime de mon succès. Il n’y aura pas de maison pour elle. Il n’y aura pas de vacances ni de voiture. Vous n’obtiendrez rien de ce que vous venez de me dire “, a déclaré le cinéaste … et le garçon l’a-t-il fait.