La raison pour laquelle Ryan Reynolds a demandé une aide urgente à David Beckham

Après avoir reçu l’approbation du conseil d’administration et terminé le reste des démarches administratives qu’une opération de cette envergure nécessitait, les deux amis ont commencé à se déplacer pour définir l’avenir économique et sportif de l’entité.

Une tâche importante pour laquelle, selon les tabloïds britanniques, Ryan aurait demandé l’aide et les conseils de son bon ami David Beckham, qui en plus d’être l’un des ex-joueurs les plus acclamés de l’histoire, possède également une équipe de football: le Inter Miami.



La star hollywoodienne lui-même a confirmé la nouvelle peu de temps après au milieu d’une interview télévisée, sans toutefois aller trop loin dans le sujet.

« Si vous pouvez regarder David Beckham pendant plus de 20 secondes, votre connaissance du football augmentera de façon exponentielle. Parfois, je l’appelle sur FaceTime et je dis: » Vous n’avez rien à me dire, regardez-moi « », il a plaisanté le mari de Blake Lively lors d’une conversation avec l’émission matinale d’ITV «This Morning».