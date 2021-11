La raison pour laquelle Shaquille O’Neal ne laisse pas la fortune à ses enfants est une parentalité admirable

Shaquille O’Neal est peut-être l’un des anciens athlètes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à 400 millions de dollars, mais cela ne signifie pas qu’il donnera de l’argent à ses enfants sans qu’ils ne le gagnent. O’Neal, qui partage six enfants avec son ex-femme Shaunie, dit que ses enfants doivent comprendre et apprécier la valeur d’un dollar. Il note qu’il fait savoir qu’ils ne doivent pas le chercher pour un soutien financier complet.

« Mes enfants sont plus âgés maintenant. Ils sont un peu en colère contre moi – pas vraiment en colère – mais ils ne comprennent pas », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le podcast Earn Your Leisure. « Parce que je leur dis tout le temps. Nous ne sommes pas riches. Je suis riche.

Il dit que ses enfants reçoivent une éducation est un non-négociable. « Vous devez avoir un baccalauréat ou une maîtrise [degrees] et puis si tu veux que j’investisse dans une de tes sociétés, tu vas devoir me la présenter… apporte-la moi, je te le dirai. Je ne te donne rien, dit-il. Il y a une règle : l’éducation. Je m’en fiche si tu joues au basket. Je m’en fiche de tout ça.

De plus, O’Neal dit qu’il a de grands rêves sur ce à quoi ressemblera l’avenir de ses enfants. « Écoutez, j’ai six enfants. J’aimerais qu’un médecin, quelqu’un possède un fonds spéculatif, un pharmacien, un avocat, quelqu’un qui possède plusieurs entreprises, quelqu’un pour reprendre mon entreprise. Mais je leur dis que je ne vais pas donne-le-toi. Tu dois le gagner. «

Dans une précédente interview avec le New York Post, O’Neal a parlé de l’importance de ne pas gaspiller sa fortune comme les autres l’ont fait. Il ne veut pas non plus être sous les projecteurs autant. « Ces célébrités deviennent folles et je ne veux pas en être une. Je dénonce ma célébrité aujourd’hui. J’en ai fini avec ça », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas être dans cette catégorie. Les célébrités sont folles, elles le sont vraiment. Ne m’appelez plus comme ça. Ces gens sont fous de la façon dont ils traitent les gens, ce qu’ils font, ce qu’ils disent. Cela n’a jamais été moi. Je ne veux jamais être regardé comme ça.

Il dit que les célébrités ont une mauvaise réputation et sont souvent stéréotypées. « Toute ma vie, tout le monde est probablement stéréotypé, mais nous, les célébrités, nous sommes stéréotypés parce que la plupart de ces célébrités sont folles. Je ne fais pas ça. Je suis une personne ordinaire qui écoutait, suivait ses rêves et les réalisait , » il a dit. « Je viens de rien. Mais ce n’est pas parce que je l’ai fait que je suis plus grand que toi, plus intelligent que toi – ce n’est pas parce que j’ai plus d’argent que je suis meilleur que toi. Je ne l’ai jamais été. comme ça et je ne serai jamais comme ça. Donc je ne veux pas être dans cette catégorie de personnes. «