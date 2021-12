La raison pour laquelle Toni Costa a passé Noël loin de sa fille Alaïa

Y concluyó agradeciendo todas las muestras de cariño: « Pronto estoy de vuelta mejor y más fuerte, gracias por cada una de sus palabras, comentarios, mensajes, llamadas y sobre todo gracias por el cariño, son los mejores y merecen todo mi respeto. ¡ Je les aime beaucoup! ».

Dans une photo qu’il a publiée sur ses stories Instagram, Toni Costa a partagé qu’il avait le calendrier de vaccination complet et la troisième dose comme rappel, il a donc demandé à ses abonnés de ne pas baisser la garde et de continuer à prendre soin d’eux.

« Un joyeux Noël doux-amer. Je suis positif pour le covid-19 et convaincu que tout ira bien. Aujourd’hui j’ai eu la joie de passer à nouveau le réveillon de Noël et demain Noël avec ma fille et ce ne sera pas possible. »