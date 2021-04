La raison pour laquelle tout le monde aime le documentaire de Michael Jordan « The Last Dance »

Les secrets de Michael Jordan avec les Bulls 0:43

. – C’est l’un des documentaires sportifs les plus attendus et les fans de sport n’ont certainement pas été déçus. Michael Jordan raconte, entre autres anecdotes, le moment où il a dû se séparer d’une équipe où la consommation de drogue était prédominante.

Les deux premiers épisodes de la série documentaire en 10 épisodes d’ESPN «The Last Dance», qui raconte l’histoire de Michael Jordan et des Chicago Bulls de 1997 à 1998, ont été créés aux États-Unis le dimanche 19 avril au cours de la 97e saison. – 98, les caméras de « NBA Entertainment » ont eu droit à un accès sans précédent pour enregistrer ce qui était la dernière équipe avec laquelle Jordan a remporté un championnat.

Le résultat, des images inédites et des interviews de joueurs et d’entraîneurs désormais disponibles pour le plaisir des fans.

Les deux premiers épisodes ont couvert la montée de la dynastie Bulls avec Jordan et la relation entre l’équipe et ses dirigeants.

La longue liste des personnes interrogées comprenait deux anciens présidents américains: Barack Obama et Bill Clinton.

LOOK: Michael Jordan présente son nouveau documentaire, «The Last Dance»

Obama, qui a passé une grande partie de sa vie à Chicago et était un grand partisan des Bulls, a rappelé qu’il ne pouvait pas acheter de billets pour voir l’équipe, même avec toute l’excitation que représentait l’arrivée de Jordan.

« Quand Michael (Jordan) est arrivé pour la première fois en ville, il n’avait pas l’argent pour acheter des billets pour un match des Bulls, même ceux à prix réduit … il était plutôt fauché », a déclaré Obama.

Lorsqu’il a été présenté dans l’émission, le titre du 44e président des États-Unis l’a décrit comme un ancien résident de Chicago, pour le plus grand plaisir des médias sociaux.

Un utilisateur l’a qualifié de «euphémisme», tandis qu’un autre l’a qualifié de «meilleur titre de tous les temps».

Réactions et attente de plus

Les joueurs anciens et actuels, ajoutés aux fans de la NBA, ont été piégés par les deux premiers épisodes de la série.

Quelqu’un d’autre juste assis sur le canapé essayant de trouver comment continuer votre nuit 😂😂😂 – Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 20 avril 2020

Mais ils devront attendre dimanche prochain pour voir les troisième et quatrième épisodes.

Le joueur actuel des Chicago Bulls, Zach LaVine, a déclaré qu’il « aurait pu voir les 10 épisodes en ce moment », tandis que le triple champion de la NBA Dwyane Wade, né à Chicago, a déclaré que s’il « avait 3 souhaits dans la vie, je pense que j’aurais demandé pour #TheLastDance. «

Les deux premiers épisodes ont recueilli des critiques élogieuses de tous les coins du monde du sport, y compris son coéquipier masculin américain, le médaillé d’or olympique de Jordanie, Earvin ‘Magic’ Johnson.

« » The Last Dance « de Michael Jordan était fantastique et j’ai adoré les deux heures! Les jeunes qui n’ont jamais vu Michael jouer comprennent maintenant pourquoi il est le GOAT (le plus grand de tous les temps) au basketball! «