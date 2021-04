La raison pour laquelle tout le monde parle du visage de Zac Efron

Au Mexique, par exemple, Zac continue d’être une tendance sur Twitter et plusieurs “ mèmes ” ont émergé: beaucoup le comparent à David Hasselhoff, une autre personne célèbre qui a abusé de la chirurgie esthétique à l’époque, tandis que d’autres affirment qu’il essaie de ressembler à un Ken doll ou The Weeknd dans la vidéo de sa chanson ‘Save Your Tears’, dans laquelle il apparaît avec des pommettes exagérées et un petit nez grâce à des prothèses faciales.

Zac Efron (.)

Bien que Zac n’ait pas encore fait de déclaration à ce sujet, ses fans semblent ne pas être satisfaits du changement et la rumeur dit qu’il aurait pu subir une procédure esthétique connue sous le nom d’harmonisation faciale, qui vise à améliorer la symétrie du visage, en transformer certains. caractéristiques et prévenir le vieillissement cutané.