Cette approche run-and-gun de la réalisation de films est un changement pour Zack Snyder, qui travaille comme son propre caméraman et directeur de la photographie sur Army of the Dead. Et ce jour-là, sur le plateau d’Atlantic City, cela signifiait que nous voyions souvent Snyder voler autour du plateau avec une caméra sur l’épaule, cherchant le bon plan alors que Dave Bautista et ses co-stars travaillaient dans un casino inondé. figurants faits pour ressembler à des zombies.