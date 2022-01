La raison réconfortante pour laquelle Bob Saget a dit qu’il voulait « vivre pour toujours »

Les fans du monde entier continuent de pleurer la perte de Bob Saget. Connu des fans de télévision sous le nom de « America’s TV Dad » grâce à son rôle bien-aimé de Danny Tanner dans Full House, il était simplement connu sous le nom de « papa » pour ses trois filles, et Saget, père de famille pour toujours, a gentiment révélé juste un an avant son mort subite qu’il voulait « vivre éternellement » pour sa famille.

Dans sa dernière interview avec Entertainment Tonight en novembre 2020, juste après son élimination de Masked Singer, Sager a partagé qu’il voulait « vivre pour toujours » pour sa femme, Kelly Rizzo, et ses trois filles – Aubrey, 24 ans, Lara, 32 ans et Jennifer. , 29 ans – qu’il partageait avec son ex-femme Sherri Kramer. À l’époque, Saget avait déclaré au média : « Je dois vivre éternellement, j’ai trois filles, une femme et une vie, je ne peux pas mourir. » Il a ajouté : « Je ne sais pas quoi faire. Je dois vivre éternellement. »

Saget est décédé tragiquement dimanche à l’âge de 65 ans. Les autorités ont confirmé lundi après l’autopsie que l’acteur avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, par un employé de l’hôtel qui a appelé le 911 pour signaler un « invité insensible dans une chambre. » La personne n’avait « pas de pouls » et « ne respirait pas ». L’employé de l’hôtel entré était entré dans la chambre de Saget pour « vérifier son bien-être » après son « départ » et « sa famille n’avait pas pu le joindre ». Il n’y avait aucune preuve de consommation de drogue ou d’acte criminel, et la cause et le mode de décès de Saget sont en attente d’une enquête plus approfondie.

Peu de temps après la confirmation de la nouvelle du décès de Saget dimanche, sa famille a publié une déclaration, partageant qu’elle était « dévastée de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui ». Ils ont déclaré que Saget « sont dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui ». Sa femme a ensuite publié une déclaration distincte, qualifiant Saget de « de tout son cœur » et de « tout absolu ». Rizzo a ajouté qu’elle était « si complètement bouleversée et incrédule » et aussi « si profondément touchée par l’effusion d’amour et l’hommage de nos amis, de notre famille, de ses fans et de ses pairs ».

À la suite de son décès, les fans et co-stars de Saget ont continué à lui rendre hommage en ligne. On se souvient de lui pour ses rôles bien-aimés en tant qu’hôte de longue date de America’s Funniest Home Videos et de Danny Tanner sur Full House, avec beaucoup de ses co-stars de la sitcom à succès partageant de bons souvenirs du dernier acteur. Dans sa dernière interview avec ET, Saget a confirmé que lui et ses anciennes co-stars étaient restés en contact, partageant: « Quand vous vous souciez de quelqu’un, surtout maintenant je trouve que vous devez le leur faire savoir, vous devez tendre la main et ensuite c’est bien de récupérer cet emoji de cœur ou tout ce que vous obtenez. »