La raison surprenante derrière l’esthétique de Chinatown

Joey Sendaydiego / Vox

Le look emblématique «Chinatown» a commencé comme une stratégie de survie.

De Londres à Manille en passant par Melbourne, les quartiers chinois des villes du monde entier présentent des éléments de conception similaires. C’est exprès. Et leur style distinctif «Chinatown» peut être attribué à un seul événement: le tremblement de terre de 1906 à San Francisco.

Le tremblement de terre fait suite à des décennies de violence et de lois racistes visant les communautés chinoises aux États-Unis. Il a dévasté Chinatown. Mais lors de la destruction, les chefs d’entreprise chinois de San Francisco ont eu une idée pour un nouveau départ: un moyen de maintenir leur culture vivante, en inventant une toute nouvelle.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment une stratégie architecturale unique a aidé Chinatown à se tailler une place sous la menace de la haine et de la violence. Aujourd’hui, cet héritage nous regarde en face.

Pour en savoir plus sur la couverture de l’identité asiatique américaine par Vox, cliquez ici. Et si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de Chinatown, consultez la Société historique chinoise d’Amérique, le quartier chinois américain de Bonnie Tsui ou le quartier chinois de Philip Choy à San Francisco, ou écoutez l’épisode de 99 Percent Invisible sur l’histoire de Chinatown.

Il s’agit du premier épisode de la deuxième saison de Missing Chapter, où nous revisitons des moments sous-rapportés et souvent négligés du passé pour donner un contexte au présent. Notre première saison couvre des histoires d’injustice raciale, d’identité et d’effacement. Si vous avez une idée de sujet que nous devrions étudier dans la série, envoyez-la via ce formulaire!

