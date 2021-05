La raison surprenante pour laquelle le faucon et le soldat de l’hiver ont dû devenir plus créatifs avec les scènes de combat de Sam Wilson

Au cas où la séquence de patates chaudes ne sonnerait pas la cloche pour vous, Eric Leven parle de l’ouverture bourrée d’action du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, qui a vu Sam Wilson sauver le capitaine de l’armée de l’air Vassant d’un avion qui été détourné par le groupe terroriste LAF, dirigé par son compatriote Captain America: The Winter Soldier, Georges Batroc. Alors qu’il aurait été assez facile pour Sam d’abattre les terroristes, Eric Leven et ceux qui ont apporté cette séquence ont décidé d’abandonner les armes à feu au profit de notre héros ailé envoyant des adversaires de manière plus créative. En tant que tel, nous avons eu des démontages comme le moment de parachute que Leven a tant apprécié.