La RAM est une menace pour le développement mondial : des actions multisectorielles urgentes sont nécessaires

Les répercussions négatives de la RAM se font déjà sentir sur la réalisation mondiale et nationale de l’éradication de la tuberculose.

Par le Dr Shibu Vijayan

La découverte fortuite par Alexander Fleming du premier antibiotique, la pénicilline, a façonné l’histoire de l’humanité. Il a inauguré de meilleurs résultats pour la santé qui ont par la suite permis le développement. Cependant, comme de nombreuses fois dans notre histoire humaine, nous avons abusé de nos bienfaits au point qu’ils se transforment en fléaux. La question de la résistance aux antimicrobiens (RAM) est un exemple classique où, en raison de pratiques non durables, nous assistons à une catastrophe causée par l’homme. Les microbes pathogènes comme les bactéries, les champignons, les parasites, etc., sont naturellement sujets aux mutations au fil du temps. Cependant, avec une surexposition prolongée aux antimicrobiens comme les antibiotiques, ce phénomène naturel s’accélère. Les microbes développent une résistance contre les médicaments mêmes qui pouvaient autrefois les traiter, ce qui réduit l’efficacité des interventions médicales. La hausse de la RAM peut être attribuée à la surutilisation d’antibiotiques et d’autres antimicrobiens chez l’homme, à la mauvaise utilisation des antibiotiques dans le secteur de l’élevage et au rejet non réglementé d’effluents pharmaceutiques chargés d’antibiotiques par les unités de fabrication.

Le rapport 2021 du Système mondial de surveillance de la résistance et de l’utilisation des antimicrobiens (GLASS) met en évidence les taux élevés de résistance aux antimicrobiens dans les infections sanguines, urinaires et gastro-entériques dans la plupart des pays. Malgré l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, le développement des antibiotiques a bégayé depuis 1987 car aucun nouvel antibiotique n’a été découvert. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu’aucun des 43 antibiotiques en préparation n’est suffisant pour lutter contre la RAM.

COVID-19 a accéléré la RAM

Du point de vue exclusif de la résistance aux antimicrobiens, la pandémie de COVID-19 a accéléré notre marche vers un avenir résistant aux médicaments. À la suite de protocoles de traitement non standardisés et de désespoir ; La gestion du COVID-19 a entraîné une surutilisation des antibiotiques dans le monde, y compris en Inde. Les premières recherches suggèrent qu’entre juin et septembre 2020, 216,4 millions d’antibiotiques supplémentaires ont été vendus en Inde. L’antibiotique – l’azithromycine est classé pour une utilisation dans un nombre discret et limité d’infections par l’OMS en raison de sa propension à la résistance aux médicaments. Malgré cela, l’azithromycine et d’autres antibiotiques ont été largement utilisés pour le traitement des cas légers et modérés de coronavirus en dehors des soins intensifs. La communauté scientifique craint déjà que la RAM induite par le COVID-19 n’ait infiltré de larges pans de la population indienne, dont les effets indésirables seraient visibles dans un an.

Aggravation de la gestion de la tuberculose

Les répercussions négatives de la RAM se font déjà sentir sur la réalisation mondiale et nationale de l’éradication de la tuberculose. L’incidence mondiale de la multirésistance aux médicaments dans la tuberculose (MDR-TB) a augmenté de 10 % en 2019. Le problème est encore aggravé par le fait que la résistance à la rifampicine (un antibiotique utilisé pour le traitement de la tuberculose) est passée de 7 % en 2012 à 61 % en 2019. Avec 26 % de la charge mondiale de la tuberculose en Inde, nos aspirations à éradiquer la tuberculose d’ici 2025 ne se réaliseraient jamais si la résistance aux médicaments n’était pas contrôlée. Outre l’empiètement sur les objectifs de lutte contre la tuberculose, la RAM menace de bouleverser le paradigme de la santé indien. Avec l’un des plus lourds fardeaux de maladies infectieuses au monde, une RAM incontrôlée traversera notre population comme une traînée de poudre. Même si des efforts concertés ont fait baisser l’incidence du VIH pour 1000 habitants non infectés de 0,07 en 2017 à 0,05 en 2019, l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens inversera la tendance. Un autre objectif de santé important pour l’Inde est de réduire le taux de mortalité des moins de 5 ans en Inde à 25 pour 1000 naissances vivantes. Une poussée de résistance aux antimicrobiens serait un obstacle, car l’Inde perd déjà plus de 56 000 nouveau-nés à cause d’une septicémie causée par des bactéries résistantes aux antibiotiques de première intention. Les paradigmes de santé mondiaux et nationaux seraient paralysés, car la RAM poussera 24,1 millions de personnes dans la pauvreté d’ici 2030, réduisant ainsi leurs dépenses de santé.

Approche synergique nécessaire

La RAM est un problème complexe. Sa légère augmentation est due à des pratiques non durables dans des écosystèmes qui se chevauchent en matière de santé animale, environnementale et humaine. Par conséquent, cela nécessite une approche harmonisée répartie entre les secteurs qui contribuent à la résistance aux médicaments. Alors que la pandémie a relancé le débat sur la révision de la Liste nationale des médicaments essentiels (NLEM), des actions politiques décisives sont nécessaires pour dissuader la vente de médicaments sans ordonnance. De plus, la gestion des antimicrobiens est requise dans les hôpitaux pour vérifier la RAM résultant d’un comportement de prescription incorrect et d’une élimination irresponsable des déchets biomédicaux. L’agriculture et l’élevage sont parmi les principaux utilisateurs abusifs d’antibiotiques. Outre la surveillance et les réglementations appropriées, les agriculteurs et l’industrie de l’élevage doivent être sensibilisés aux effets nocifs des antibiotiques sur la santé humaine. Les actions visant à réduire la résistance aux médicaments seraient superficielles si la RAM environnementale n’est pas atténuée. La nature interconnectée des écosystèmes environnementaux et humains le rend vulnérable à la RAM résultant des usines de fabrication de produits pharmaceutiques. En l’absence de formalisation du projet de règlement du ministère de l’Environnement limitant la concentration des rejets pharmaceutiques, la libre circulation des composés chargés d’antibiotiques dans les plans d’eau augmente subrepticement la RAM. Étant donné que l’Inde est une plaque tournante de la fabrication pharmaceutique, nous avons besoin de réglementations et d’incitations strictes qui poussent l’industrie à adopter des voies d’approvisionnement et de production plus vertes.

Empruntant au domaine des sciences de la complexité, les décideurs devraient cesser de considérer la RAM comme un problème de santé, mais plutôt comme la plus grande menace pour la prospérité et le développement humains.

(Le chroniqueur est le directeur technique de Global TB, PATH. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.