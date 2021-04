La RAM et le stockage M1 Mac peuvent être mis à niveau après l’achat, mais ce n’est pas facile

Alors que les trois Mac M1 sortis à la fin de 2020 ont été largement salués pour une foule d’avancées, une critique a été que le matériel ne peut pas être mis à niveau ou réparable après l’achat avec les principaux composants soudés à la carte. Dans un développement intéressant, un ingénieur en Chine aurait découvert comment mettre à niveau avec succès le SSD et la RAM sur les Mac M1 – mais bien sûr, c’est une décision très risquée et difficile.

Avec les anciens Mac, si les utilisateurs ne voulaient pas payer plus de RAM ou de stockage à l’avance, il était possible avec une variété de modèles de mettre à niveau ces composants plus tard. Au fil des ans, c’est devenu moins une option et pour les Mac M1, on pensait que c’était impossible avec la RAM et le SSD directement soudés à la puce M1.

Cependant, tout comme nous l’avons vu avec les mises à niveau matérielles de l’iPhone et de l’iPad du marché secondaire, quelqu’un aurait découvert comment remplacer la mémoire et le stockage par des Mac M1 reconnaissant correctement les mises à niveau.

La découverte, attribuée à l’ingénieur Yang Changshun de Guangzhou, en Chine, a été partagée sur les médias sociaux chinois et a été détaillée par chongdiantou.com avec des images (via MacRumors).

Les photos montrent les modules RAM et SSD supprimés avec des captures d’écran montrant le stockage mis à niveau affiché dans macOS. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ce processus est très risqué et annulera bien sûr la garantie d’Apple.

Il y a aussi la question de savoir dans quelle mesure les mises à niveau seraient durables / fiables après le retrait forcé du matériel soudé d’origine et l’installation de nouveaux composants. Et même si cela réussit, il est possible qu’Apple empêche le matériel non officiel de fonctionner avec une future mise à jour logicielle macOS.

Bien que ce ne soit pas quelque chose qui deviendra probablement une option courante pour les mises à niveau, il s’agit néanmoins d’un exploit technique impressionnant. Il sera intéressant de voir si des entreprises comme iFixit et d’autres approfondiront les possibilités et les préoccupations.

