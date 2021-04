La RAM et le stockage M1 Mac peuvent être mis à niveau, mais vous ne devriez pas le faire – .

Apple a dévoilé son processeur ARM personnalisé pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables en novembre, lançant trois appareils fonctionnant sur la plate-forme M1: le MacBook Air fin 2020, le MacBook Pro et le Mac mini. Les appareils ont reçu des critiques élogieuses, en particulier les ordinateurs portables, loués pour leurs performances et leur longue durée de vie de la batterie. Peut-être que le meilleur jugement des MacBook M1 vient d’Intel, qui a monté une campagne anti-M1 massive, critiquant tous les défauts du matériel M1 d’Apple. La cascade d’Intel s’est retournée contre lui, le fabricant de puces ayant reçu de nombreuses critiques pour la façon dont il a choisi de comparer les ordinateurs portables Intel aux MacBook M1.

S’il y a une chose à critiquer à propos des Mac M1, c’est qu’ils sont difficiles à mettre à niveau. Ce n’est pas une nouvelle pour quiconque achète des MacBook, car ils sont livrés avec de la RAM et des disques SSD soudés à la carte mère, ce qui rend les mises à niveau des utilisateurs impossibles. Mais il en va de même pour le M1 Mac mini, qui dispose d’une carte logique avec mémoire et stockage soudés. Il s’avère qu’il existe un moyen de mettre à niveau la RAM et le stockage des Mac M1, mais vous ne devriez absolument pas le faire.

L’avantage d’avoir la RAM et le stockage soudés à la carte mère est que cela donne à Apple la possibilité de réduire la taille des ordinateurs portables et d’augmenter la capacité de la batterie. La même chose se produit sur l’iPhone et l’iPad ou sur n’importe quel smartphone ou tablette. Ces appareils ne permettent pas aux utilisateurs de mettre à niveau la RAM ou le stockage intégré – bien que certains appareils Android aient des emplacements microSD pour l’extension de stockage.

Une autre chose à noter à propos des puces soudées est que les choix de RAM et de stockage d’Apple peuvent certainement être fiables. Ces composants contribuent à la vitesse globale des appareils, qu’il s’agisse des Mac M1, de l’iPhone ou de l’iPad.

L’inconvénient de la mémoire et du stockage soudés est que l’Apple Store est le seul endroit où effectuer une mise à niveau. Et vous devez le faire au moment de l’achat, car les mises à niveau ne sont pas disponibles ultérieurement. Vous ne pouvez pas amener votre Mac M1 chez Apple pour leur faire remplacer la RAM et le stockage après coup.

Processeur Apple M1 vu à l’intérieur de la carte mère du nouveau MacBook Air. Source de l’image: Apple Inc.

Cependant, il n’est pas impossible de retirer les modules RAM et SSD de la carte mère. Un ingénieur en Chine a trouvé un moyen de mettre à niveau à la fois la mémoire et le stockage sur M1 Mac. MacRumors explique que des rapports sur cet exploit ont circulé sur les réseaux sociaux en Chine au cours du week-end, étant repris par les médias locaux.

Les images partagées en ligne montraient un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD en cours de mise à niveau vers 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le système d’exploitation a correctement identifié la RAM et le SSD, de sorte que macOS ne bloquera pas ce type de mises à jour – ou pas pour le moment, du moins.

Tout simplement parce que des ingénieurs hautement qualifiés peuvent retirer en toute sécurité des puces d’une carte mère coûteuse et les remplacer par d’autres, vous ne devriez pas essayer de telles mises à niveau chez vous. Ce genre de coup annulera la garantie et il y a un risque que les choses tournent mal. Sans oublier que trouver les bonnes pièces peut être difficile. Vous devrez utiliser les puces RAM et SSD exactes qu’Apple utilise, bien que dans des capacités plus élevées.

La solution la plus sûre consiste à mettre à niveau la RAM et le stockage lors de l’achat, surtout si vous souhaitez conserver votre MacBook M1 pendant plusieurs années. Une autre option attend une nouvelle génération de Mac pour obtenir un meilleur prix pour les appareils de la génération précédente avec une mémoire et un stockage maximisés.

Que vous achetiez un MacBook Air, un MacBook Pro ou un Mac mini, les Mac équipés du M1 sont livrés avec 8 Go ou 16 Go de RAM et un stockage allant de 256 Go à 2 To.

