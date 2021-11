La rangée d’AstraZeneca éclate alors que Sefcovic de l’UE accuse le géant des vaccins d’être l’enfer de Covid en Europe | Politique | Nouvelles

Les taux de vaccination sont beaucoup plus bas dans de nombreux pays qu’au Royaume-Uni, et le Dr Andrea Ammon, directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a déclaré que les gens résistent au déploiement dans certains pays en partie à cause d’un manque de confiance dans leur Gouvernements. Mais le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a semblé imputer la lenteur de la livraison des vaccins par le producteur anglo-suédois AstraZeneca au début de l’année à la lenteur de l’adoption des vaccins.

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, M. Sefcovic a déclaré: « D’abord et avant tout, il y a eu une énorme discussion au début de cette année sur la date à laquelle les vaccins arriveraient dans les États membres de l’UE.

« Et une fois que nous avons eu les stocks adéquats de vaccins, nous avons eu un peu d’atténuation des infections, l’été était plein d’espoir et les gens pensaient que ce virus disparaîtrait progressivement.

« Malheureusement, ce n’était pas le cas. L’hiver arrive et les infections repartent en flèche.

« Par conséquent, nous avons vraiment besoin de toutes les mains sur le pont, y compris d’augmenter le plus rapidement possible les taux de vaccination et d’offrir toute l’aide, financière, professionnelle, aux premiers intervenants que sont les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé de nos hôpitaux partout dans le monde. l’Union européenne. »

S’adressant également à M. Marr, le Dr Andrea Ammon a déclaré que si des politiques telles que la vaccination obligatoire ont été introduites pour lutter contre ce problème dans certains endroits, l’introduction de mesures plus strictes pourrait fonctionner comme une « épée à double tranchant » en provoquant une résistance supplémentaire.

Cet effet a déjà été observé dans plusieurs pays au cours du week-end, de la violence à Vienne à propos des vaccins obligatoires aux émeutes à Rotterdam contre un nouveau verrouillage imminent.

Aux Pays-Bas, le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a condamné « une orgie de violence » lors des manifestations de vendredi où sept personnes ont été blessées et plus de 20 ont été arrêtées.

Des centaines d’émeutiers ont rempli la capitale pour protester contre un nouveau verrouillage partiel de trois semaines, des plans pour introduire un laissez-passer pour le vaccin Covid et une interdiction des feux d’artifice du Nouvel An.

Environ 35 000 manifestants, dont beaucoup de groupes d’extrême droite, ont défilé dans Vienne samedi portant des torches allumées et des banderoles « mon corps, mon choix » pour exprimer leur colère, tandis que d’autres ont brûlé des couvre-visages.

Environ 1 300 policiers étaient de service alors que les manifestants lançaient des feux d’artifice et des bouteilles sur les agents qui ont riposté avec du gaz poivré pour disperser la foule.

La police a déclaré que plusieurs manifestants avaient été arrêtés, mais n’a pas donné de chiffres exacts.

Les cas de coronavirus ont également explosé en Suisse, où environ 65% de la population est désormais entièrement vaccinée, selon l’Office fédéral de la santé publique du pays.

La nation organise également un vote le 28 novembre sur l’utilisation du certificat suisse Covid, qui pourrait être rendu obligatoire pour l’entrée dans certains lieux publics sur la base du statut vaccinal ou de la preuve d’un test de coronavirus négatif.

Samedi, des milliers de personnes ont envahi les rues de Zurich et de Lausanne pour protester contre les politiques dont le certificat.

Les précédentes manifestations dans la capitale suisse, Berne, sont devenues violentes, mais la police a déclaré que les manifestations du week-end étaient pacifiques.

Le sentiment anti-vaccin est peut-être le plus fort en Croatie, où seulement 48,4% environ du public ont reçu un vaccin contre le coronavirus, et les infections ont fortement augmenté ces dernières semaines.

Bien que le pays ne soit pas confiné, les masques sont obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs et dans les lieux extérieurs où les directives de distanciation sociale de 1,5 mètre ne peuvent pas être suivies.

Les cafés, clubs et restaurants sont également soumis à des couvre-feux et à des règles de capacité, et les rassemblements intérieurs de plus de 50 personnes ne sont ouverts qu’aux personnes possédant le certificat numérique Covid de l’UE.

Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Zagreb portant des drapeaux croates, des symboles nationalistes et religieux, ainsi que des banderoles contre la vaccination et ce qu’elles décrivent comme des restrictions des libertés populaires.