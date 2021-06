La rangée de l’éducation explose alors que Gavin Williamson dit que 1,4 milliard de livres sterling suffisent – ​​les écoles furieuses | Royaume-Uni | Nouvelles

BBC Breakfast: Gavin Williamson interrogé sur les écoles d’été

Écrivant exclusivement pour le Sunday Express, M. Williamson a soutenu l’annonce cette semaine de 1,4 milliard de livres sterling pour le fonds de relance de l’éducation, ce qui est nettement inférieur à l’enveloppe estimée de 15 milliards de livres sterling suggérée par le commissaire à la relance de l’éducation. M. Williamson a insisté : « Aider nos enfants à se remettre de l’impact de la pandémie prendra du temps. Les élèves, les parents et le personnel ont tous connu d’énormes perturbations et ce gouvernement ne se fait aucune illusion qu’un plan ambitieux à long terme sera nécessaire pour aider à récupérer l’apprentissage perdu.

Il a ajouté : « Les problèmes auxquels les enfants sont confrontés sont compliqués. L’expérience de chacun au cours des 16 derniers mois a été différente.

“Ce que nous savons, c’est que les problèmes complexes ont rarement des solutions simples – et c’est la raison pour laquelle nous nous sommes donné beaucoup de mal pour nous assurer que derrière toutes les grosses sommes d’argent et les promesses de dons, nous avons un package qui apportera aux élèves le soutien dont ils ont besoin en tant que personnes.”

Ses commentaires sont intervenus après que Sir Kevan Collins a démissionné mercredi de son poste de commissaire à la relance de l’éducation, avertissant que le programme de soutien du gouvernement “est loin de répondre aux besoins”.

M. Williamson a remercié Sir Kevan pour son rôle de commissaire à la relance de l’éducation, mais a défendu l’approche du gouvernement consistant à investir dans le tutorat des élèves et la formation des enseignants. Il s’est également engagé à revoir “les avantages d’une journée d’école plus longue”.

M. Williamson a déclaré: «Il s’agit de notre troisième programme de financement majeur en douze mois et cela prend l’argent que nous nous engageons pour aider les jeunes à rattraper le temps qu’ils ont perdu à plus de 3 milliards de livres sterling. Mais nous avons clairement indiqué qu’il y avait plus à faire.

Il a ajouté : « Le tutorat est au cœur de notre approche pour aider les enfants à rattraper leur retard car il est prouvé que cela fonctionne.

Gavin Williamson a soutenu l’annonce de cette semaine de 1,4 milliard de livres sterling pour le fonds de relance de l’éducation (Image: .)

« Notre prochaine étape consistera à examiner les avantages d’une journée d’école plus longue. Cela ne signifie pas nécessairement simplement garder les enfants dans les salles de classe pour des cours supplémentaires, cela signifie également créer un espace pour le sport, la musique et les activités, ainsi que plus de temps pour le tutorat en petit groupe.

Sir Kevan voulait 15 milliards de livres sterling pour le plan de relance et ses appels à un investissement énorme ont été repris par d’autres grands experts de l’éducation et de la santé infantile.

Hier soir, l’ancienne commissaire à l’enfance Anne Longfield a déclaré qu’il était vital d'”investir dans les enfants” si nous voulons niveler le pays et elle prévient qu’il faudra “des années” pour que les enfants se remettent de Covid-19.

Elle a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas “se permettre de parier” sur “nos médecins, infirmières, ouvriers d’usine et agriculteurs du futur”.

Cependant, elle a déclaré que le Trésor était plus intéressé par les « questions plus difficiles » telles que les congés ou aider les entreprises à rebondir, ajoutant que nous sommes derrière d’autres pays sur cette question.

Le Royaume-Uni dépense moins pour aider les enfants à rattraper leur retard que d’autres pays, selon l’Education Policy Institute avec 310 £ par tête sur trois ans, contre 1 600 £ aux États-Unis et 2 500 £ aux Pays-Bas.

Sir Kevan Collins a démissionné mercredi de son poste de commissaire au rétablissement de l’éducation (Image: PA Wire)

Mme Longfield, qui était commissaire à l’enfance jusqu’en février de cette année, a déclaré: «J’étais très désolée de voir Kevan Collins partir et j’ai un immense respect pour lui en tant que personne qui connaît l’éducation des enfants et qui fournit ce qui est nécessaire. Il a reconnu que les dommages ne peuvent pas être réparés en quelques mois.

«Nous avons besoin d’années de travail pour que les enfants rattrapent leur retard dans les matières académiques étroites et aident les enfants à se rétablir socialement, tout en apportant un soutien supplémentaire à ceux qui ont pris du retard.»

En moyenne, les enfants ont manqué en moyenne 115 jours d’école, a déclaré Mme Longfield, et dans les zones les plus pauvres, les enfants ont cinq mois de retard.

On estime que 200 000 élèves devraient aller dans les écoles secondaires cette année, incapables de lire ou d’écrire correctement, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a promis de « mettre à niveau » le pays après la pandémie, apportant des niveaux similaires de richesse et d’opportunités aux zones du Nord et des Midlands qui étaient auparavant moins avantagées.

Elle a ajouté : « En ce qui concerne les discussions sur l’argent, cependant, ce sont les questions les plus difficiles comme les congés et le rebond des affaires qui reçoivent une réponse positive du Trésor.

« Passer au niveau supérieur et investir dans l’avenir devrait signifier que nous investissons dans nos enfants. Ce sont nos médecins, infirmières, ouvriers d’usine et agriculteurs du futur et nous ne pouvons pas nous permettre de parier là-dessus.

L’ancienne commissaire à l’enfance Anne Longfield regrette qu’il soit essentiel d'”investir dans les enfants” (Image: Gov.UK)

« Nous avons été lents par rapport à d’autres pays qui sont plus rapides à comprendre les dommages causés aux enfants.

« Nous ne pouvons pas sous-estimer les dégâts. L’ampleur du défi est immense et nous avons besoin d’un plan à long terme pour nous remettre de la plus grande perturbation de l’éducation depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sir Kevan Collins, qui travaille dans l’éducation depuis 30 ans, a été nommé tsar du rattrapage scolaire en février et a déclaré que le programme de récupération devrait également proposer du sport, de la musique « et la riche gamme d’activités qui définissent une excellente éducation ».

Il pensait également que les écoles en Angleterre devraient prolonger leurs journées de trois ans, afin de s’assurer que les activités extrascolaires ou créatives ne soient pas exclues.

Cependant, ce n’est pas ce qui a été annoncé, et le plan actuel comprendra 1 milliard de livres sterling pour soutenir jusqu’à six millions de cours de tutorat de 15 heures pour les enfants défavorisés, ainsi qu’une expansion du fonds de scolarité 16-19.

Quelque 400 millions de livres sterling serviront à former et à soutenir les praticiens de la petite enfance et 500 000 enseignants, tandis que certains étudiants de 13e année auront la possibilité de redoubler leur dernière année.

Sir Kevan a déclaré: «Après les années les plus difficiles, un plan de relance global – correctement financé et soutenu sur plusieurs années – reconstruirait un système plus fort et plus juste.

Le gouvernement a promis de « niveler » le pays après la pandémie (Image: .)

« Une approche sans conviction risque de faire échouer des centaines de milliers d’élèves. Le soutien annoncé par le gouvernement jusqu’à présent n’est pas à la hauteur du défi et c’est pourquoi je n’ai pas d’autre choix que de démissionner de mon poste.

La professeure Ellen Townsend, professeure de psychologie à l’Université de Nottingham, est d’accord, affirmant que les enfants souffrent de graves problèmes de santé mentale en raison du manque de concentration sur leurs besoins tout au long de la pandémie et de la période post-pandémique.

Elle a déclaré: «Il existe de la bonne littérature pour montrer que les enfants doivent être prioritaires lors d’une catastrophe et soignés en premier lorsque nous sortons d’une catastrophe. Nous n’avons pas fait cela.

Le professeur Townsend, un expert du suicide et de l’automutilation, a ajouté: «Les experts ont maintenant identifié une urgence de santé mentale chez les jeunes liée à la pandémie parce que les jeunes sont dans un si mauvais état et les hôpitaux disent des cas extrêmes d’automutilation, de troubles de l’alimentation et de dépression qui ont s’est intensifié suite aux mesures de confinement. Nous n’avons pas encore toutes les données, mais nous savons que les troubles alimentaires ont explosé chez les enfants ainsi que les tics, les tourettes et la dépression. Ce sont des choses réelles et elles prendront de vraies ressources.

« La résilience d’un enfant repose sur les ressources dont il dispose pour se nourrir. Elle n’est pas finie et il n’y a pas de source interne infinie de résilience. En tant qu’adultes, nous devons fournir ces ressources et cela exagère les sommes d’argent qui ont été dépensées pour la santé physique des adultes. Des centaines de milliards ont été jetés sur des tests de coronavirus et de flux latéral. Il est tout à fait injuste de dépenser relativement si peu pour les enfants.

« Des millions de jours d’éducation ont également été perdus. Un manque d’éducation limite la vie et un enfant avec une éducation plus riche et soutenue a plus de chances de vivre plus longtemps. Nous avons compromis les chances des enfants en supprimant une éducation de qualité et des interactions face à face qui sont vitales pour leur développement.

Pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de 400% du nombre de cours de tuteurs privés pris avec l’industrie des cours privés, d’une valeur estimée à 6,5 milliards de livres sterling par an.

Bertie Hubbard, co-fondateur de la plateforme EdTech MyTutor, a déclaré :

« Les douze derniers mois ont été une année incroyablement difficile pour les adolescents et les parents avec des mois sans école, des annulations d’examens, le fait de ne pas voir d’amis et de s’inquiéter pour Covid-19. Alors que les écoles rouvrent, rattraper l’apprentissage perdu et se préparer au travail évalué ce trimestre apportera une autre série de défis aux adolescents. »