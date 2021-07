La rangée de Pegasus secoue le Parlement: le député du TMC Shantanu Sen déchire le document de déclaration du ministre des TI à Rajya Sabha

in

Les députés du TMC et d’autres membres des partis d’opposition se sont précipités dans le puits de la Chambre alors que le ministre des TI était appelé pour faire une déclaration sur la question de l’espionnage.

La ligne d’espionnage de Pegasus a continué de secouer le Parlement pour la troisième journée consécutive, la session de la mousson faisant face à des ajournements répétés. Un drame à haute tension s’est ensuivi aujourd’hui au Lok Sabha ainsi qu’au Rajya Sabha lorsque le ministre de l’Électronique et des Technologies de l’information Ashwini Vaishnaw s’est levé pour faire sa déclaration sur la question. Il a été contraint d’abréger sa déclaration à la chambre haute par les députés de l’opposition. Au milieu du tollé de l’opposition, le député du Congrès de Trinamool, Shantanu Sen, a arraché le papier de déclaration de Vaishnaw, l’a déchiré et l’a jeté en l’air vers le vice-président.

Cependant, Vasihnaw a choisi de faire la déclaration malgré le chahut. La maison a ensuite été ajournée pour la journée.

Les députés du TMC et d’autres membres des partis d’opposition se sont précipités dans le puits de la Chambre alors que le ministre des TI était appelé pour faire une déclaration sur la question de l’espionnage. Comme des papiers ont été jetés en l’air, Vaishanw a abrégé sa déclaration et en a déposé une copie sur le bureau de la Chambre.

Le vice-président Harivansh a demandé aux membres de s’abstenir de tout comportement antiparlementaire, avant d’ajourner les travaux de la Chambre pour le reste de la journée.

S’exprimant à la Chambre, le ministre de l’informatique a déclaré que la publication de l’histoire sensationnelle de Pegasus juste un jour avant la session de la mousson au Parlement ne peut pas être une coïncidence.

« Dans le passé, des allégations similaires ont été faites concernant l’utilisation de Pegasus sur WhatsApp. Ces rapports n’avaient aucun fondement factuel et ont été catégoriquement démentis par toutes les parties, y compris devant la Cour suprême », a déclaré Vaishnaw au Rajya Sabha.

Vaishnaw a réitéré que l’histoire de Pegasus, réalisée par un portail Web le 18 juillet 2021, tente de calomnier la démocratie indienne et ses institutions bien établies.

Le député du RJD, Manoj Jha, a déclaré que le ministre de l’informatique avait fait une déclaration au milieu du tollé et qu’il semblait que le gouvernement ne voulait que se moquer de la question.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.