La rappeuse pionnière Lily Jay partage ses secrets pour surmonter les défis

Crédit photo : Lily Jay

« Montrez-moi quelqu’un qui a fait quelque chose de valable, et je vous montrerai quelqu’un qui a surmonté l’adversité. » – Lou Holtz

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Lily Jay.

Bien que la plupart des gens s’efforcent de réussir dans tout ce qu’ils font, seuls quelques-uns sont prêts à payer le prix pour en faire une réalité. C’est parce que le chemin vers le succès peut être un chemin difficile et exigeant, plein de hauts et de bas avec des revers menaçant votre carrière. Certaines personnes perdent leur motivation au début de la phase de planification, simplement à l’idée de faire face à l’échec. Certaines personnes abandonnent également le premier « non », craignant un éventuel rejet important à l’avenir.

Pourtant, Lily Jay, rappeuse de grand talent de la scène hip-hop américaine, pense le contraire. Selon Lily, le chemin du succès n’est jamais censé être facile, et c’est pourquoi vous devez continuellement travailler dur pour surmonter tous les obstacles de la vie afin de vous rapprocher du succès.

Lily est une rappeuse en plein essor qui prend d’assaut l’industrie avec son talent musical unique et ses compétences en rap. Elle a apporté une touche exceptionnelle de musique de forage dans l’industrie, avec des compétences lyriques inégalées qui la distinguent de la concurrence. Lily devient rapidement une favorite des fans, de nombreux passionnés de hip-hop trouvant son style de musique divertissant, passionnant et captivant à écouter.

Artiste autodidacte, Lily a été à l’avant-garde pour motiver d’autres jeunes à poursuivre leurs objectifs de vie. Elle raconte souvent son histoire pour motiver et inspirer d’autres artistes en herbe, ne laissant aucun obstacle les empêcher de poursuivre leurs rêves. Lily croit qu’il y a toujours un moyen de contourner ou de traverser tout obstacle, à condition d’adopter une mentalité et une approche positives de chaque situation.

Lily souligne que les émotions ou les sentiments sont un facteur majeur de réussite que la plupart des gens négligent souvent. Elle veut que vous compreniez qu’il est normal de ne pas se sentir bien et, plus important encore, qu’il est tout aussi acceptable de se permettre de ressentir de la douleur. Lily soutient que tout ce qui est bien a un coût et que vous pourriez le surmonter si vous apprenez à gérer au mieux vos émotions. Mais d’un autre côté, mettre vos émotions en bouteille risque de vous faire plus de mal que de bien.

Lily a également trouvé essentiel d’accepter l’aide des autres lors de l’élaboration de ses plans et stratégies. La plupart des personnes qui réussissent ont, à un moment ou à un autre de leur carrière, demandé de l’aide. Elle veut que vous reconnaissiez que chercher de l’aide ou de l’assistance, en particulier de ceux qui vous précèdent, n’est pas un échec. Les gens apprennent par l’expérience, que ce soit la leur ou celle des autres. Alors, n’ayez pas peur de demander de l’aide car vous trouverez toujours quelqu’un prêt à vous aider.

Lily ne se lasse pas de souligner l’importance de s’entourer de personnes partageant les mêmes idées. Son conseil est de former des partenariats et des réseaux avec d’autres car cela facilite le voyage. Cela inclut également d’aider les autres lorsque vous le pouvez, car c’est un autre excellent moyen d’apprendre des erreurs des gens.

Lily se concentre maintenant sur la mise à l’échelle de sa marque musicale et peut-être sur la possibilité de travailler avec d’autres artistes talentueux. La jeune rappeuse partage le rêve de collaborer avec le sensationnel MGK ou Lil Wayne, qu’elle espère concrétiser.