La rare déclaration conjointe de la reine, de Charles et de William montre des inquiétudes concernant les « matériaux incendiaires » | Royale | Nouvelles

Prince Harry: le documentaire de la BBC est « à courte vue », selon un expert

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a analysé la déclaration fulgurante publiée conjointement par Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House au milieu de la diffusion de The Princes and the Press, un documentaire en deux parties par la BBC. L’expert a noté que la décision des ménages royaux de se réunir dans un communiqué pourrait signaler une inquiétude quant au contenu du programme.

Il a déclaré au MailOnline: « La décision de la reine, du prince Charles et du prince William de rendre publiques leurs préoccupations concernant le programme en deux parties de la BBC ce soir, indique clairement qu’ils pensent que les programmes peuvent contenir du matériel incendiaire.

« Les protestations signalées du Palais risquent évidemment d’augmenter les chiffres d’audience, mais il est clair que le contenu peut être tel que le Palais estime que le public doit être averti que, s’il regarde, il voit un point de vue qui peut être fortement contesté' »

Le premier volet du documentaire a été diffusé lundi soir.

Il a analysé la relation entre le prince William, le prince Harry et la presse du jubilé de diamant en 2012 aux premiers mois ensemble en tant que couple marié du duc et de la duchesse de Sussex.

La deuxième partie, qui devrait être diffusée lundi prochain, devrait analyser les dernières années en ce qui concerne les relations entre les ducs de Sussex et de Cambridge et les médias.

Aucun membre de la famille royale n’a été directement présenté dans le programme, mais les ménages royaux ont publié à la BBC une déclaration qui a été diffusée à la fin du premier épisode.

Il disait : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

S’exprimant au sujet du programme, un porte-parole de la BBC a déclaré: « Le programme traite de la manière dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l’industrie de la radiodiffusion et de la presse. »

Parmi les affirmations les plus explosives faites au cours du premier épisode, l’auteur royal Omid Scobie a déclaré que Kensington Palace et Clarence House « avaient informé » la presse contre Meghan et Harry.

Et la journaliste royale de Sky News, Rhiannon Mills, a discuté du moment de la publication de la déclaration du prince Harry en 2016.

Dans ce document, il a officiellement confirmé qu’il sortait avec Meghan tout en parlant des « abus et harcèlement » et des « diffamations » à la une des journaux que l’ancienne actrice subissait depuis que les rumeurs de leur relation ont commencé à circuler.

M. Mills a noté que cette déclaration avait été publiée alors que le prince Charles était en tournée à Oman et a déclaré que la nouvelle de la datation officielle de Meghan et Harry « a complètement fait sauter toute couverture sur le prince Charles ».

De plus, la duchesse de Sussex a autorisé l’un de ses avocats, Jenny Afia de Schillings, à la défendre devant la caméra contre les allégations de 2018 concernant le traitement présumé par Meghan du personnel du palais.

Dans la perspective de la diffusion, il avait été affirmé que la BBC et le cabinet avaient tenu des réunions, mais les assistants royaux n’avaient pas été autorisés à une projection en avant-première.

Une source royale de haut rang a affirmé avant la diffusion du premier épisode de The Princes And The Press: « Il y a un bouleversement à ce sujet.

« Les ménages sont tous unis pour penser que ce n’est pas juste. Personne au Palais ne l’a vu. »

À la suite de la diffusion du premier épisode du documentaire, il a été signalé que Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William avaient interdit à la BBC de diffuser un événement caritatif prévu à l’abbaye de Westminster.

La duchesse devrait organiser un concert de chants de Noël pendant que son mari regarde le public.

L’émission unique était « toute arrangée pour être sur BBC1 », a affirmé une source, mais elle serait désormais diffusée par ITV.

Une source télévisée a déclaré au Sun : « C’est un véritable coup pour ITV.

« C’est un tout nouveau format – la famille royale n’a jamais organisé de concert télévisé auparavant.

« Et avoir la duchesse en tête est un gros problème.

« Naturellement, la plupart des programmes royaux vont automatiquement à la BBC en tant que diffuseur national.

« Maintenant, il semble qu’ils travailleront davantage avec ITV à l’avenir. »