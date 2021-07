La rareté de Chris Cornell qui reste un classique culte

Lorsque le réalisateur Cameron Crowe cherchait à lancer sa romcom de 1992 basée à Seattle, Singles, il avait réservé Jardin sonore leader Chris Cornell pour jouer le personnage de Cliff Poncier : un musicien idéaliste de rock alternatif avec un œil pour la serveuse de café Janet, joué par Bridget Fonda.

Cornell, cependant, n’a pas pu perdre le temps d’agir dans le film. Lorsque Crowe tournait Singles, Seattle devenait rapidement l’épicentre de l’univers rock’n’roll. Nirvana‘s Ça ne fait rien et Confiture de Perles‘s Ten s’était brisé à l’échelle mondiale, tandis que le troisième album de Soundgarden, Badmotorfinger, était sur le point d’accorder au groupe son premier disque de platine.

Avec Cornell naturellement concentré sur sa carrière principale, Crowe a plutôt choisi Matt Dillon (Rumble Fish, Drugstore Cowboy) dans le rôle de Cliff Poncier – bien que Cornell ait fait une apparition sans paroles dans une scène, en tant que spectateur regardant Poncier installer des haut-parleurs de voiture.

Qui était Poncier ?

Avec ses pairs de l’ère grunge Pearl Jam, Mudhoney et Alice In Chains, Soundgarden a contribué à la bande originale de Singles, mais ce n’était pas l’étendue de l’implication de Chris Cornell. Dans le film, Poncier se vante que son groupe, Citizen Dick, a eu un succès en Belgique ; de cette pièce de fiction est née l’idée que Cornell enregistrait l’équivalent d’un EP de chansons en solo sous le nom de Dick Cliff Poncier post-citoyen.

Avec l’aide du trio de Pearl Jam Jeff Ament, Eddie Vedder et Stone Gossard, Cornell a conçu les chansons en secret et a présenté la cassette de cinq chansons à un Cameron Crowe étonné.

“C’est Chris Cornell, en tant que Cliff Poncier, qui enregistre toutes ces chansons, avec des paroles et une vision créative totale”, a déclaré plus tard le réalisateur à Rolling Stone, partageant ses réflexions sur la première écoute des chansons. « Les « saisons » arrivent – ​​et vous ne pouvez pas vous empêcher de dire « Wow ! » »

Que sont devenues les chansons de Poncier ?

Correctement affecté, Crowe a inclus la ballade folklorique et élémentaire “Seasons” sur la bande originale de Singles, qui a été publiée le 30 juin 1992, tandis que l’intégralité de l’EP a été publiée sous le nom de Poncier en tant que CD promotionnel (dans plusieurs pochettes de couleurs différentes) sur faux label Real Clever Records. L’EP reste une écoute fascinante et le fait que Cornell ait ensuite revisité les cinq morceaux suggère qu’il savait qu’il avait piégé la foudre dans une bouteille.

En dehors de “Seasons”, “Spoonman” est le morceau incontournable de Poncier. Inspiré par le musicien de rue de Seattle Artis The Spoonman, Soundgarden a ensuite élaboré une version électrique de la chanson (montrant les compétences de jeu de cuillère d’Artis) pour leur album Superinconnu, et c’est devenu leur succès Billboard Top 10. La puissance hypnotique de la chanson et l’étrange et septuple signature rythmique sont déjà en place sur la version acoustique de Poncier, et cette prise originale figure également dans une scène de Singles.

Cornell a également réenregistré “Flutter Girl” sur son album solo de 1999, Euphoria Morning. Plus tard, il a augmenté le tempo de la chanson et ajouté des guitares wah-wah, mais sur Poncier, la chanson est discrète : une ballade vulnérable avec une guitare de surf nasillarde de style Pixies. Inaltéré, le “Nowhere But You” caverneux et psychédélique est réapparu plus tard sur le revers du single “Can’t Change Me” de Cornell, tandis que le “Missing” strident et new wave a été interprété plus tard par “l’autre” de Cornell. bande, Temple du chien, lors de leur tournée américaine acclamée en 2016.

Accompagnées de deux sketchs de chansons inédits, les chansons de Poncier ont récemment refait surface lorsque la bande originale de Singles, qui était originalement sortie le 30 juillet 1992, a reçu une réédition de luxe au début de 2017, et à nouveau, dans leur forme EP originale, en une série limitée de 1 500 copies de cassettes seulement et 4 000 copies de vinyle seulement, pressées pour l’événement Black Friday Record Store Day de novembre.

Avec son statut semi-mythique encore glorieusement intact, Poncier devrait rester l’un des titres les plus recherchés du vénérable catalogue de Chris Cornell.

Écoutez le meilleur de Chris Cornell sur Apple Music et Spotify.