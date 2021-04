La rareté du jute brut oblige quatre usines du Bengale occidental à interrompre leurs opérations, d’autres pourraient suivre

Le directeur de l’IJMA, Debashish Roy, a déclaré que si certaines usines de jute ont plus de stock de jute brut de haute qualité et moins de stock de jute brut de mauvaise qualité, certaines ont juste l’inverse. Le déséquilibre des stocks empêche les meuniers de produire des sacs ou de produire du tissu de jute. (Image de fichier)

Quatre usines de jute, à savoir Delta, Hanuman, Wellington et Budge Budge dans l’État, ont arrêté leurs activités pour manque de jute brut, tandis que 25 autres sont sur le point de fermer.

Malgré les nouvelles commandes du gouvernement et l’engagement de l’industrie à fournir 7,3 balles de lakh équivalant à des sacs de sergé B ou de jute entre avril et juin de cette année aux agences nationales d’approvisionnement en produits alimentaires et à la Food Corporation of India, les minotiers craignent que l’industrie ne respecte pas son engagement. .

La pénurie de jute brut est de l’ordre de 5 à 7 balles de lakh, mais la crise s’est aggravée avec la mauvaise gestion des approvisionnements par le bureau du commissaire de jute (JC) et l’absence de contrôle des prix. Les prix du jute brut sont actuellement de Rs 8 000 le quintal. En outre, la récente commande de stockage de jute brut de la JC pour 72 usines de jute a laissé les meuniers de jute dans un dilemme puisque la limite de stock spécifiée pour chacun des 72 moulins de jute ne dépasse pas plus d’un mois de stock, selon l’Indian Jute Mills. Association (IJMA).

Le directeur de l’IJMA, Debashish Roy, a déclaré que si certaines usines de jute ont plus de stock de jute brut de haute qualité et moins de stock de jute brut de mauvaise qualité, certaines ont juste l’inverse. Le déséquilibre des stocks empêche les meuniers de produire des sacs ou de produire du tissu de jute.

L’IJMA a déjà exhorté le commissaire au jute à retirer la dernière ordonnance limitant les stocks de jute brut ou «l’industrie du jute échouera gravement dans son engagement de fournir des sacs en sergé B, ce qui va à l’encontre de l’objectif même de la réserve d’emballage des céréales alimentaires dans des sacs de jute. mandaté en vertu de la loi JPM de 1987 », a déclaré Roy dans une communication écrite à JC.

La lettre indique également que la commande antérieure de janvier de cette année «n’a pas réussi à obtenir l’effet souhaité en raison de la pénurie réelle de jute brut au cours de la campagne agricole 2020-2021». La commande de janvier de la JC, tout en spécifiant la limite de stock pour chaque usine de jute des 72 usines de jute du pays, a également demandé aux usines de jute de produire des déclarations hebdomadaires au lieu de déclarations mensuelles pour éviter des achats rapides. Cette ordonnance a été maintenue valable jusqu’en juillet, mais une section de meuniers et de presses a demandé au tribunal de grande instance de Calcutta de contester l’ordonnance.

L’IJMA a déclaré que l’ordonnance de janvier de la JC était “un préjudice et a été ajournée jusqu’au 28 avril”. Mais la JC a émis de nouvelles commandes le 9 avril. Lorsque la JC a émis des commandes en janvier de cette année, les prix moyens du jute brut oscillaient autour de 6 100 à 6 200 Rs le quintal, mais maintenant les prix sont supérieurs à 8 000 Rs le quintal, ce qui signifie que les mesures de la JC étaient inefficaces, a déclaré un membre de l’IJMA.

Le commissaire adjoint du jute, Koushik Chakraborty, a déclaré à FE que les commandes spécifiant le montant que chaque moulin de jute devrait contenir ont en fait l’intention de distribuer équitablement le jute brut entre les meuniers lorsque la disponibilité est vraiment rare.

«L’IJMA a en fait revendiqué une poignée d’usines de jute riches en liquidités qui veulent accumuler. Ce n’est pas la voix de tous les meuniers de jute. Il n’y a donc aucun moyen, nous prenons du recul par rapport à notre décision », a déclaré Chakraborty, ajoutant que nous avions pris en compte des paramètres tels que le niveau de production, le stock de jute brut, l’utilisation de jute brut et d’autres de chaque usine de jute avant de décider de la dernière limite de stock.

En novembre de l’année dernière, l’industrie a allégué 24 lakhs de balles de palissade non autorisée et le JC est passé à l’action pour fouiller et saisir. Cependant, il a arrêté sa campagne anti-thésaurisation à partir de la fin de février, anticipant les troubles sociaux pour le scrutin qui a suivi.

