La rationalisation des marges commerciales apportera prévisibilité et transparence dans les réglementations tarifaires : MTaI

Selon la NPPA, 620 produits ou marques ont fait état d’une révision à la baisse du MRP pouvant aller jusqu’à 88 % après la rationalisation de la marge commerciale de ces 5 dispositifs médicaux.

La Medical Technology Association of India (MTaI), qui est une association d’entreprises de technologie médicale fondées sur la recherche, a salué la rationalisation de la marge commerciale (TMR) du gouvernement et a déclaré que cela apporterait prévisibilité et transparence dans la réglementation des prix des dispositifs médicaux.

Le régulateur national des prix des produits pharmaceutiques, la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a fixé la marge commerciale pour cinq dispositifs médicaux tels que l’oxymètre de pouls, le glucomètre, le moniteur de pression artérielle, le nébuliseur et le thermomètre numérique à 70 % grâce à une formule TMR pour garantir la disponibilité de ces dispositifs.

Les experts de l’industrie ont suggéré qu’il est important de noter la cohérence dans le mécanisme adopté par la NPPA pour réguler les prix de ces 5 dispositifs médicaux car c’est la deuxième fois que ce mécanisme de rationalisation de la marge commerciale (TMR) est affecté après la mise en œuvre réussie sur Concentrateurs d’oxygène.

Dans son ordonnance du 14 juillet 2021, la NPPA avait déclaré que l’approche TMR avait été adoptée en gardant à l’esprit la situation extraordinaire alors que le pays lutte contre la pandémie de COVID 19.

Afin de surveiller la disponibilité, les fabricants et importateurs de dispositifs médicaux ont été invités à soumettre des détails de stock trimestriels à la NPPA.

Pavan Choudary, président de MTaI, a déclaré : « Cette prévisibilité et cette transparence des réglementations tarifaires pourraient, selon nous, nous aider à conserver l’attractivité de l’Inde en tant que destination pour les investissements nationaux et internationaux. Ceci est crucial surtout dans le contexte de la chute drastique des IDE dans ce secteur de 248 millions USD en janvier-mars 2020 à 21 millions USD en janvier-mars 2021 »

Selon une source de l’industrie, « Tout contrôle des prix peut entraîner des distorsions sur le marché, mais selon notre estimation, la TMR, qui était la recommandation considérée du « Rapport du comité DOP sur les marges commerciales élevées dans la vente de médicaments, 2016 ») qui la NPPA a mis en place pour réduire les marges élevées, rendra les choses plus justes pour les patients en apportant l’abordabilité et l’accessibilité, ce qui est sûrement l’objectif de toutes les parties prenantes concernées. Ce mécanisme de contrôle des prix dans notre estimation aura le moins de conséquences imprévues et négatives et assurera la fourniture continue d’appareils critiques de qualité ».

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la définition de la « marge » dans l’ordre et que nous pensons que les marges (marges) spécifiées dans la formule actuelle peuvent être inadéquates pour quelques-uns des sous-segments (qui sont très largement répandus), il est toujours un pas dans la bonne direction et circonscrira, sans asphyxier complètement, les acteurs qui supportent le coût de l’innovation, de la formation, des fluctuations plus pondérées des taux de change et du coût logistique et du coût du service après-vente, tout en ouvrant la voie à une amélioration spectaculaire en termes d’abordabilité pour les patients », a conclu Choudary.

