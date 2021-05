LA Rats Feat. Nikki Sixx, Rob Zombie, John 5 et Tommy Clufetos: la couverture ‘I’ve Been Everywhere’ est maintenant disponible

Nikki Sixx (MOTLEY CRUE), Rob Zombie, Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) et Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, ROB ZOMBIE) ont uni leurs forces dans un nouveau projet appelé LA RATS. Le quatuor s’est réuni expressément pour enregistrer une reprise de “J’ai été partout” pour la bande originale du prochain film “La route de glace”. “J’ai été partout” est une chanson écrite par la chanteuse country australienne Geoff Mack en 1959, et rendu populaire par Chanceux Starr en 1962.

Lorsque Scott Borchetta a appelé son ami Sixx, il savait qu’il avait besoin de quelque chose avec de la vitesse, de la puissance et de la vitesse. Chargé de diriger la bande-son pour “La route de glace”, le fondateur du label visionnaire voulait un morceau «psycho-billy» à bascule pour ancrer une collection éclectique de chansons échantillonnant le tableau de la musique roots américaine. Parler au bassiste et à l’auteur-compositeur d’une collaboration de rêve entre Sixx, Rob Zombie et Jean 5 éventuellement l’écriture et la production exécutive d’une chanson pour le film, Sixx demandé Borchetta pour lui envoyer un exemple du genre de chanson qu’il envisageait pour la bande originale. Johnny Cashest sourd “J’ai été partout” était déjà désigné comme un espoir d’être inclus dans le film car il synthétisait vraiment tout le film. Nikki écouté puis envoyé à Zombi. Les deux rockers ont ressenti l’emblématique En espèces la piste était la chanson parfaite pour eux à enregistrer. Sixx appelé Borchetta et a dit: “Pourquoi ne pas simplement couper ça?”

Les gars étaient tous dans la chanson qui nomme les villes du pays – et Zombi avait le gnarl vocal d’apporter ce ton patiné et long-courrier à la chanson qui a passé 22 semaines au n ° 1 pour Hank Snow en 1962. S’ouvrant sur un nuage audible inquiétant et un bruit industriel, un train infernal se dégage de l’onde sonore lourde. ZombiLa voix de tranchée à travers le ballast, autoritaire et grossière. Commandant le trajet qui commence «J’étais en train de faire mon sac le long de la route poussiéreuse de Winnemucca», sa livraison gutturale se transforme En espècesintensité de avec le batteur Tommy Clufetosl’attaque fracassante de.

En riant, Sixx dit de la LA RATS et leur affinité pour cette chanson de voyage difficile, “N’est-ce pas ironique? Cette chanson qui est tellement rock and roll, c’est tellement country, c’est tellement tout – c’est le cirque ambulant, de ville en ville, de riff en riff, de cheeseburger gras , rincer et répéter. C’est de la poésie basée sur la réalité – et c’est quelque chose que chacun de nous a vécu.

“Nous voulions apporter ce feu qui Johnny Cash, mais c’est aussi comment on le retourne? », poursuit-il.« Alors Jean 5 et j’ai apporté ceci ZEPPELIN-y chose à mi-temps depuis le début avec Rob parlant à la sortie. Mais j’ai aussi fait des trucs (qui suggéraient l’original) comme ces grandes promenades à travers le style de joueur droit des parties de guitare, ce que je ne fais pas HÉTÉROCLITE ou alors SIXX: AM Nous avions tous cette liberté d’aller ailleurs, et nous l’avons fait. “

Collaborer pour la piste, l’union des Zombi, Sixx, Jean 5, qui a grandi le «Hee Haw», et NOIR SABBAT/TED NUGENT/ALICE COOPER le batteur Clufetos créé une chimie qui était plus que la somme de leurs parties. Avec un frisson issu à parts égales de rébellion, d’agression, de sens de la musique féroce et d’un profond respect pour la chanson, “J’ai été partout” incarne l’intensité de “La route de glace” et Neesonla performance de.

“Nous avons tous grandi en pensant que les grands groupes ne respectent pas les règles ou ne respectent pas la limite de vitesse”, Sixx explique. “Quand j’ai appelé Rob vers le haut, il a dit, ‘j’ai toujours aimé Johnny Cash, et j’ai toujours adoré cette chanson. Je pense que c’est ce que nous partageons tous: nous jouons tous en live et savons qu’il y a cette magie (qui vient de ça); il y a le fanfaron que vous pouvez ressentir, cette énergie que vous pouvez sentir. Cette chanson a tout cela, et c’est ce que nous avons recherché. “

“J’ai été partout” est disponible le 21 mai via Enregistrements Big Machine. Vous pouvez regarder la vidéo lyrique officielle de la piste ci-dessous.

Écrit et réalisé par Jonathan Hensleigh, “La route de glace” premières aux États-Unis sur Netflix le 25 juin. Liam Neeson, Benjamin Walker, Ambre Midthunder, Marcus Thomas et Laurence Fishburne donner vie à l’histoire d’un conducteur de route de glace “big-rig” (Neeson), qui doit mener une mission de sauvetage impossible au-dessus d’un océan gelé pour sauver les mineurs piégés après l’effondrement d’une mine de diamants éloignée dans l’extrême nord du Canada. Aux prises avec le dégel des eaux et une énorme tempête, ils découvrent que la véritable menace est une menace qu’ils n’ont jamais vue venir. Il a été produit par Divertissement de code, Photos de ShivHans et Envision Media Arts.

“La route de glace: musique tirée et inspirée du film Netflix” liste des pistes:

01. “Tout ce que je fais, c’est conduire” – Jason Isbell



02. «Le caoutchouc rencontre la route» – Brantley Gilbert, Tyler Hubbard



03. «Dix-huit roues et une douzaine de roses» – Carly Pearce



04. “J’ai été partout” – LA RATS



05. “Nous avons combattu” – Gary LeVox



06. “Je suis en mouvement” – Miranda Lambert



07. “Six jours sur la route” – LE CADILLAC TROIS



08. “Ne viens pas chercher” – Jackson Dean



09. “Ouragan” – Luke Combs



10. “Coeur en acier” – LES ASSASSINZS exploit. John Carter Cash, Robin Zander



11. “All Coming Down” – Mark Collie, Allison Moorer



12. “Conduire” – Tim McGraw

Clufetos était membre de Zombigroupe de 2006 “Chevaux éduqués” et des années 2010 “Hellbilly Deluxe” albums, qui ont tous deux également présenté Jean 5.

Jean 5 a déjà travaillé avec Sixx sur les trois originaux MOTLEY CRUE chansons figurant sur la bande originale du biopic 2019 du groupe “La saleté”.