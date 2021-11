La RBA intensifie ses recherches sur la CBDC, mais n’est pas encore convaincue qu’il existe un argumentaire politique : officiel

La Banque de réserve d’Australie a intensifié ses recherches sur les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), mais n’est pas convaincue « qu’un dossier politique solide ait émergé en Australie », a déclaré Tony Richards, responsable de la politique de paiement à la RBA.

L’infrastructure de paiement actuelle de l’Australie offre aux consommateurs de nombreuses options sûres et pratiques, a déclaré Richards, s’adressant jeudi à l’Australian Corporate Treasury Association. l’argent et le rôle des monnaies fiduciaires au cœur des systèmes monétaires, financiers et de paiement », ainsi que la prévention des grands monopoles technologiques, a déclaré Richards. La banque centrale étudie également la réglementation des pièces de monnaie stables avec le Conseil des régulateurs financiers (CFR), l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre et la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, a-t-il déclaré. L’impulsion est que les pièces stables pourraient bientôt jouer un rôle important dans « le règlement des transactions sur des actifs tokenisés, ou que de grandes pièces stables axées sur la vente au détail pourraient émerger ». « , a déclaré Richards. De telles pièces stables seraient plus sûres et plus rapides que celles existantes, a-t-il ajouté. Une fois que de telles pièces stables existent et que les banques ont déployé les CBDC, « la ferveur actuelle pour les crypto-monnaies » pourrait être remise en question et l’utilisation de la crypto pourrait devenir une niche, a-t-il déclaré. La « tendance spéculative » autour de la crypto pourrait s’inverser si les ménages commençaient à tenir compte des régulateurs au lieu du battage médiatique du marché, et si les décideurs politiques réprimaient l’extraction de crypto à forte intensité énergétique ou l’anonymat des transactions en tant que catalyseur du crime, a déclaré Richards. Richards pense également que les statistiques sur l’adoption des crypto-monnaies en Australie sont « peu plausibles », ajoutant que les sondages en ligne sur lesquels ils sont basés pourraient ne pas être représentatifs de la population. Il a spécifiquement mentionné des statistiques selon lesquelles environ 20 % des Australiens détiennent des crypto-monnaies et 5 % possèdent des dogecoins. Richards a également déclaré qu’il possédait un portefeuille crypto depuis 2014 qui contenait initialement du bitcoin, jusqu’à ce qu’il en convertisse certains en éther en 2018.

