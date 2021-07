La RBI a-t-elle réduit le taux d’intérêt des obligations d’épargne à taux variable, 2020 (taxable) ? Trouver

Le gouvernement avait lancé le régime des obligations d’épargne à taux variable 2020 (taxables) à partir du 1er juillet 2020.

RBI a annoncé le taux d’intérêt sur les obligations d’épargne à taux variable 2020 (taxables) pour la période juillet 2021 – décembre 2021. Le gouvernement avait lancé le régime des obligations d’épargne à taux flottant 2020 (taxables) à partir du 1er juillet 2020. Le taux du coupon pour la première période de coupon, payable le 1er janvier 2021, a été fixée à 7,15 %. Le taux du coupon sur l’obligation d’épargne à taux variable, 2020 (taxable) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et payable le 1er janvier 2022 reste à 7,15 %, inchangé par rapport au semestre précédent.

Le taux du coupon ou le taux d’intérêt est fixé à un écart positif de 35 points de base ou 0,35 % par rapport au taux NSC en vigueur.

Le taux d’intérêt sur les NSC à 5 ans reste de 6,8% jusqu’au 30 septembre 2021. Auparavant, le gouvernement avait maintenu les taux d’intérêt des petits régimes d’épargne des bureaux de poste inchangés pour le trimestre juillet-août-septembre 2021 par rapport au trimestre précédent.

Les obligations d’épargne à taux variable 2020 auront une durée de 7 ans et le taux d’intérêt continuera de varier pendant la durée du régime. Les intérêts seront payés semestriellement aux investisseurs en juillet et janvier de chaque année. Seules les catégories spécifiées de personnes âgées peuvent opter pour le remboursement anticipé des obligations.

Le montant minimum d’investissement est de Rs 1000, alors qu’il n’y aura pas de limite maximale pour les investissements effectués dans les Obligations. L’investissement maximum en espèces peut être effectué jusqu’à Rs 20 000.

On peut investir par l’intermédiaire des succursales de la State Bank of India, des banques nationalisées et de quatre banques du secteur privé spécifiées.

Alors que les taux des dépôts bancaires à terme baissent, les obligations d’épargne à taux variable peuvent offrir une meilleure avenue aux épargnants, en particulier aux personnes âgées. Les rendements sont également supérieurs à NSC mais ont une durée légèrement plus longue que NSC. Dans NSC, il existe un avantage fiscal en vertu de l’article 80 C, mais dans les obligations flottantes, il n’y a pas un tel avantage fiscal. Le revenu d’intérêt dans les deux est entièrement imposable selon sa dalle fiscale. Par conséquent, il faut investir en gardant sa fiscalité et la durée des obligations dans leur contexte, car la liquidité est moindre dans ces obligations, étant non transférables et non disponibles à la négociation.

