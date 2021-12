La RBI augmente la limite UPI pour les introductions en bourse et le programme d’investissement en obligations directes du gouvernement à Rs 5 lakh

La Reserve Bank of India a relevé la limite UPI à Rs 5 lakh de Rs 2 lakh pour l’investissement dans les introductions en bourse et l’achat d’obligations d’État via le RBI Retail Direct Scheme. Le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das a déclaré dans son discours sur la politique monétaire : « Il est proposé de… augmenter la limite de transaction pour les paiements via UPI pour le Retail Direct Scheme pour l’investissement dans les G-secs et les demandes d’offre publique initiale (IPO) de Rs 2 lakh à Rs 5 lakh.

Share