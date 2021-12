La RBI augmente le montant du VRRR sur 14 jours en décembre pour sortir des enchères du jour au lendemain

Étant donné que la demande de crédit reste modérée, les taux des prêts sur des produits tels que les prêts immobiliers pourraient rester bas dans un environnement concurrentiel.

Par Manish Suvarna

La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté le nombre d’enchères de prises en pension à taux variable (VRRR) en décembre, car elle abandonne les enchères de prises en pension à taux fixe au jour le jour et rétablit VRRR comme principale opération de gestion des liquidités. Le montant des enchères VRRR de 14 jours sur une base bimensuelle a été augmenté à Rs 6,5 lakh crore pour le 17 décembre et à Rs 7,5 lakh crore pour le 31 décembre. À partir de janvier 2022, l’absorption des liquidités se fera principalement par le biais de l’enchère. route.

« La Banque de réserve continuera de rééquilibrer les conditions de liquidité de manière non perturbatrice, tout en maintenant des liquidités adéquates pour répondre aux besoins des secteurs productifs de l’économie », a déclaré le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das dans une note politique.

Il a également déclaré que les opérations de VRRR à 14 jours continueraient d’être complétées par des VRRR à plus long terme, dont la taille et les échéances seront décidées sur la base d’une évaluation continue. La taille et le montant des opérations de réglage fin de la liquidité seront augmentés au fur et à mesure des besoins.

Depuis la déclaration de politique d’octobre, RBI a entrepris des enchères VRRR de 14 jours sur une base bimensuelle et il avait prévu de retirer des liquidités d’une valeur de 4 lakh crore Rs le 8 octobre, après quoi le montant a augmenté de 50 000 crore Rs à chaque enchère jusqu’au 3 décembre. La banque centrale a réitéré qu’elle s’engage à entreprendre des opérations Twists (OT) et des opérations régulières d’open market (OMO) qui peuvent être nécessaires pour une transmission monétaire efficace et des rendements d’ancrage.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que le retrait massif de liquidités du système rapproche les taux au jour le jour du taux des prises en pension, ce qui signifierait que les rendements accumulés sur des produits à très court terme et à faible risque de marché comme les fonds au jour le jour et les fonds liquides pourraient augmenter au cours des prochains mois. « Les investisseurs doivent s’attendre à ce que les taux d’intérêt sur les dépôts et les taux sur les prêts augmentent au cours de l’année à venir, bien que progressivement », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, Fixed Income chez Quantum Asset Management.

