La RBI autorise les banques à vendre des prêts frauduleux aux entreprises de reconstruction d’actifs

La Reserve Bank of India (RBI) a autorisé vendredi les banques à vendre des expositions de prêts frauduleux à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC). Les banques pourront désormais transférer aux ARC les expositions de prêt classées comme fraude à la date du transfert, à condition que les responsabilités de la banque en ce qui concerne le signalement continu, la surveillance, le dépôt de plaintes auprès des organismes chargés de l’application de la loi et les procédures liées à ces plaintes soient également être transférés à l’ARC.

“Le transfert de telles expositions de prêt à une ARC, cependant, ne dispense pas le cédant de fixer la responsabilité du personnel comme l’exigent les instructions existantes sur les fraudes”, a déclaré la RBI dans sa directive principale sur le transfert d’expositions de prêt.

Les directives stipulent que les prêteurs doivent mettre en place une politique complète approuvée par le conseil pour le transfert et l’acquisition de toutes les expositions de prêt. Ces lignes directrices doivent établir les normes quantitatives et qualitatives minimales relatives à la diligence raisonnable, à l’évaluation, aux systèmes informatiques requis pour la saisie, le stockage et la gestion des données, la gestion des risques et la surveillance périodique au niveau du conseil d’administration.

Les politiques approuvées par le conseil d’administration de chaque prêteur sur le transfert ou l’acquisition de prêts en difficulté doivent couvrir les normes et la procédure de transfert, la méthodologie d’évaluation à suivre, la délégation de pouvoirs à divers fonctionnaires pour prendre des décisions sur le transfert de prêts, les objectifs déclarés pour l’acquisition actifs stressés et la prime de risque à appliquer.

Lorsqu’elles sont négociées sur une base bilatérale, les négociations doivent nécessairement être suivies d’une vente aux enchères via la méthode de défi suisse si l’exposition globale des prêteurs à l’emprunteur concerné est de 100 crores ou plus. Dans tous les autres cas, les négociations bilatérales seront soumises aux approches de découverte des prix et de maximisation de la valeur adoptées par le cédant dans le cadre de la politique approuvée par le conseil, a déclaré la RBI.

