RBI. Image représentative

La RBI a demandé mercredi aux banques et aux NBFC de mettre immédiatement en place une politique approuvée par le conseil d’administration pour rembourser / ajuster les « intérêts sur intérêts » facturés aux emprunteurs pendant le moratoire de six mois, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du mois dernier. Dans le cadre du paquet réglementaire COVID-19, la RBI avait autorisé les établissements de crédit à accorder un moratoire sur le paiement des versements de prêts à terme arrivant à échéance entre le 1er mars et le 31 mai de l’année dernière. Le moratoire a été prolongé de trois mois jusqu’au 31 août.

Se référant à l’arrêt de la Cour suprême du 23 mars 2021, la RBI a déclaré mercredi dans une circulaire: «Tous les établissements de crédit doivent immédiatement mettre en place une politique approuvée par le Conseil d’administration pour rembourser / ajuster les ‘intérêts sur intérêts’ facturés aux emprunteurs. pendant la période de moratoire, c’est-à-dire du 1er mars 2020 au 31 août 2020… »

Le tribunal suprême avait ordonné qu’aucun intérêt composé ou pénal ne soit facturé pour le moratoire de six mois annoncé l’année dernière au milieu de la pandémie COVID-19 et que le montant déjà récupéré devait être remboursé ou ajusté lors du prochain versement du compte de prêt. La RBI a en outre déclaré que, afin de garantir que le jugement est mis en œuvre uniformément dans la lettre et l’esprit, la méthodologie de calcul du montant à rembourser / ajuster pour différentes installations devrait être finalisée par l’Association des banques indiennes (IBA) en consultation avec d’autres acteurs du secteur. / organismes, qui «seront adoptés par tous les établissements de crédit».

Les «allégements seront applicables à tous les emprunteurs, y compris ceux qui ont eu recours à des facilités de fonds de roulement pendant la période du moratoire, indépendamment du fait que le moratoire ait été pleinement ou partiellement appliqué ou non», indique la circulaire sur la classification des actifs et la comptabilisation des revenus après l’expiration du paquet réglementaire Covid-19 ».

La banque centrale a également déclaré que les établissements de crédit devraient divulguer le montant global à rembourser / ajuster à l’égard de leurs emprunteurs sur la base des allégements figurant dans leurs états financiers pour l’année se terminant le 31 mars 2021.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.