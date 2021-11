La RBI donne du poids au crédit numérique

À cette fin, le groupe de travail de la RBI a bien fait de recommander la création d’une agence nodale pour vérifier les références technologiques de toutes les applications de prêt et également une législation dédiée pour lutter contre les prêts illégaux.

Étant donné que la moitié des applications de prêt numérique pour les utilisateurs d’Android se sont avérées illégales (600 sur un univers de 1 100), l’initiative de la Reserve Bank of India sur la réglementation des prêteurs numériques n’est pas venue un jour trop tôt. Il ne fait absolument aucun doute que la fintech révolutionne les prêts en Inde ; tirant parti de la trinité JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile), ils rendent le crédit accessible à ceux qui ne peuvent jamais espérer un prêt bancaire, essentiellement dans l’espace des prêts non garantis. Les prêts numériques de détail ont augmenté de plus de 40 % au cours des sept années précédant 2019.

Il est essentiel que les applications numériques continuent de prêter, car la pénétration de la finance formelle dans le pays est extrêmement faible et, selon une estimation, représente probablement moins de 10 % de la demande. Cependant, nous ne pouvons pas laisser l’écosystème du crédit devenir vicié par des défauts de paiement ou des consommateurs terrorisés, et nous devons certainement maîtriser les risques systémiques. À cette fin, le groupe de travail de la RBI a bien fait de recommander la création d’une agence nodale pour vérifier les références technologiques de toutes les applications de prêt et également une législation dédiée pour lutter contre les prêts illégaux.

De plus, le panel a recommandé que les prêts à partir du bilan des applications soient limités aux entités enregistrées spécifiquement à des fins de prêt. Les décaissements et les remboursements doivent être effectués directement sur les comptes bancaires des emprunteurs et des prêteurs afin qu’il y ait une bonne trace des transactions. Si des instruments prépayés sont utilisés, ceux-ci doivent être précédés de processus appropriés de connaissance de votre client (KYC).

Il est important de noter que les prêts accordés par des entités réglementées (ER) via des applications de prêt doivent être signalés aux bureaux de crédit ; il doit y avoir un enregistrement des flux de crédit. Encore une fois, seules les entités réglementées peuvent accéder aux données du bureau dans le but de collecter ou de déclarer des données au nom des emprunteurs. Le groupe de travail a bien fait de dire que toutes les données doivent être stockées sur des serveurs en Inde. C’est une exigence justifiée étant donné la valeur énorme des informations recueillies par ces prêteurs. Les lignes directrices relatives au stockage des données et la politique de confidentialité doivent être articulées dans le domaine public.

Ces conditions peuvent sembler onéreuses, mais elles sont nécessaires pour garantir que les pratiques de prêt sont casher et que les données collectées ne sont pas utilisées à mauvais escient. Le comité souhaite également que les algorithmes utilisés pour la souscription de crédit soient auditables et que l’intelligence artificielle éthique soit utilisée. Ceci, encore une fois, est une demande valable pour garantir des pratiques de prêt saines. En effet, le groupe de travail est allé jusqu’à préciser les modalités de facturation des intérêts et frais afin d’écarter toute ambiguïté. En particulier, il veut empêcher les prêts usuraires ; la recommandation est que tous les frais inclus dans le calcul du taux annuel en pourcentage (TAEG) doivent être raisonnables et destinés à couvrir les coûts étroitement liés à la raison des frais.

De plus, les intérêts doivent être calculés sur la base du nombre réel de jours et aucun taux d’intérêt pénal de remboursement anticipé pour les crédits à la consommation à court terme (STCC) pour une fermeture totale ou proportionnelle ne devrait être perçu, à l’exception des frais administratifs nominaux, le cas échéant.

De toute évidence, le comité estime que les pratiques de prêt posent de sérieux problèmes et, par conséquent, énonce les règles. Les nombreux cas de prêteurs utilisant des tactiques coercitives pour recouvrer des prêts peuvent également avoir suscité de telles directives détaillées. Il est interdit aux entités réglementées d’utiliser des méthodes coercitives de récupération, mais rien n’empêche une application non réglementée d’agir en leur nom.

Il n’y a rien dans le ton du rapport qui suggère que le panel n’est pas à l’aise avec le fait que les prêteurs nouveaux ou existants fassent preuve d’innovation ; le panel semble vouloir encourager plus de prêteurs. Il appartient désormais aux applications numériques de respecter les règles et de s’autoréguler. À mesure que l’univers de la fintech se développe, RBI doit se doter de la technologie et de l’expertise technique nécessaires pour suivre les applications de prêt en temps réel.

