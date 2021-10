La RBI exempte les emprunteurs ayant des prêts bancaires inférieurs à 5 crores de roupies du champ d’application de la circulaire des comptes courants

Dans le cas où aucun des prêteurs n’a au moins 10 % d’exposition du système bancaire à l’emprunteur, la banque ayant l’exposition la plus élevée peut ouvrir des comptes courants. Les banques non prêteuses ne seront pas autorisées à ouvrir des comptes courants, a déclaré la RBI.

La Reserve Bank of India (RBI) a annoncé vendredi une série d’ajustements à sa circulaire du 6 août 2020 sur les comptes courants, exemptant de son champ d’application les emprunteurs ayant moins de Rs 5 crore d’exposition au système bancaire. Le régulateur a également exempté les comptes ouverts sur instructions spécifiques des gouvernements central et des États du respect des restrictions prévues par la circulaire.

FE avait signalé le 4 septembre que l’Association des banques indiennes (IBA) avait demandé à la RBI d’exempter les comptes détenus par le gouvernement auprès de diverses banques du champ d’application de la circulaire du 6 août.

Dans une notification sur son site Internet, la banque centrale a déclaré que les modifications apportées à la circulaire avaient été apportées lors d’un examen prenant en compte les commentaires reçus de l’IBA et d’autres parties prenantes. « Pour les emprunteurs, lorsque l’exposition du système bancaire est inférieure à 5 crores de roupies, il n’y a aucune restriction à l’ouverture de comptes courants ou à la fourniture de facilités CC / OD (crédit de trésorerie / découvert) par les banques, sous réserve d’obtenir un engagement de la part des banques. ces emprunteurs qu’ils informeront la ou les banques au fur et à mesure que les facilités de crédit dont ils disposent auprès du système bancaire atteindront Rs 5 crore ou plus », a déclaré la RBI.

Les emprunteurs auxquels l’exposition du système bancaire est de Rs 5 crore ou plus seront autorisés à maintenir des comptes courants auprès de l’une des banques avec lesquelles il dispose d’une facilité CC/OD, à condition que la banque ait au moins 10% de l’exposition de le système bancaire à cet emprunteur. En outre, d’autres banques prêteuses peuvent ouvrir uniquement des comptes de recouvrement à condition que les fonds déposés sur ces comptes de recouvrement soient remis dans les deux jours ouvrables suivant la réception de ces fonds, sur le compte CC/OD tenu auprès de la banque qui gère les comptes courants de l’emprunteur.

Dans le cas où aucun des prêteurs n’a au moins 10 % d’exposition du système bancaire à l’emprunteur, la banque ayant l’exposition la plus élevée peut ouvrir des comptes courants. Les banques non prêteuses ne seront pas autorisées à ouvrir des comptes courants, a déclaré la RBI.

Trois autres catégories de comptes seront également exemptées des restrictions prévues par la circulaire. Ceux-ci incluent les comptes interbancaires, les comptes de toutes les institutions financières indiennes (AIFI) EXIM Bank, NABARD, NHB et SIDBI, et les comptes rattachés par ordre des gouvernements centraux ou étatiques, des organismes de réglementation, des tribunaux ou des agences d’enquête lorsque le client ne peut entreprendre aucune action discrétionnaire. débits.

« … il est précisé que les banques doivent surveiller régulièrement tous les comptes, au moins sur une base semestrielle, en particulier en ce qui concerne l’exposition du système bancaire à l’emprunteur, et la part de la banque dans cette exposition, afin de garantir le respect de ces instructions « , a déclaré la RBI. S’il y a un changement dans l’exposition des banques ou l’exposition globale du système bancaire à l’emprunteur qui justifie la mise en œuvre de nouveaux accords bancaires, ces changements doivent être mis en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la date de cette surveillance, a ajouté le régulateur.

Les banques peuvent mettre en œuvre les changements nécessaires dans un délai d’un mois, après quoi la RBI examinera la position de conformité à ce sujet.

