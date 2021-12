La RBI exprime des doutes sur le fait que le Centre atteigne ses objectifs de déficit budgétaire

Les dépenses totales ont augmenté de 9,9 pour cent, la caractéristique notable étant l’augmentation des dépenses en capital de 28,3 pour cent, menée par les routes et les autoroutes, note le rapport.

La Banque de réserve a exprimé mercredi des doutes quant à la capacité du gouvernement à contenir le déficit budgétaire à 6,8% budgété cet exercice après avoir déplacé la deuxième demande supplémentaire de subventions d’une valeur de Rs 3,73 lakh crore qui est venu malgré un bond massif de 83% dans recettes fiscales nettes jusqu’à présent cette année à Rs 10,53 lakh crore.

Le gouvernement a budgété des dépenses totales de Rs 34,83 ​​crore lakh ou 6,8% du PIB.

Alors que les recettes fiscales nettes sont passées de 5 75 697 crores de roupies en octobre 2020 à 10 53 135 crores de Rs jusqu’en octobre 2021, soit une croissance de 82,93 % annualisée, les dépenses totales n’ont augmenté que de 9,95 %, entraînées par les dépenses infra à 18 Rs, 26 725 crores contre 16 61 454 crores de roupies au cours de la même période, a déclaré la RBI dans le rapport sur la stabilité financière.

Alors que le front global des recettes fiscales a été stimulé par une augmentation de 55,79 % de la perception brute des impôts à 13 64 101 crores de Rs jusqu’en octobre, contre 8 75 591 crores de Rs en octobre 2020. Sur le total, les recettes fiscales directes ont grimpé de 70,73 % à Rs. 6 59 066 crores de Rs 3 86 025 crores et les recettes fiscales indirectes ont augmenté de 45,01 %, passant de 4 45 673 crores de Rs à 6 46 283 crores de Rs.

Jusqu’en octobre, tous les indicateurs de déficit du centre (déficit budgétaire brut, déficit primaire et déficit des recettes) ont affiché une amélioration en glissement annuel ainsi que par rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie. Les recettes fiscales brutes ont été soutenues, avec une croissance robuste dans tous les grands domaines, les impôts directs en tête.

Les dépenses totales ont augmenté de 9,9 pour cent, la caractéristique notable étant l’augmentation des dépenses en capital de 28,3 pour cent, menée par les routes et les autoroutes, note le rapport.

« Mais avec la deuxième demande supplémentaire de subventions d’une valeur de Rs 3,73 lakh crore, présentée en décembre, le déficit budgétaire budgété de 6,8% du PIB pourrait être mis à rude épreuve », prévient le rapport.

Alors que le déficit budgétaire s’élevait à 42,61 de l’objectif budgété, à 5 47 026 crores de Rs en baisse de 9 53 154 crores de Rs en octobre 2020, le déficit des revenus était de 59,40% à 3 13 478 crores en octobre 2021 contre 7 72 196 crores de Rs en un an. et le déficit primaire n’était que de 76,23 pour cent à Rs 1,47,289 crore de Rs 6,19,698 crore au cours de la même période.

Bien que la taille des emprunts publics bruts ait progressé à un rythme qui suggère que les estimations budgétaires seront respectées, le rapport note que les obligations de remboursement du gouvernement indiquent une tendance à la hausse significative à l’avenir, ce qui implique que les emprunts bruts resteront probablement élevés malgré l’assainissement budgétaire. .

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a demandé un feu vert parlementaire pour Rs 3,73 lakh crore de dépenses supplémentaires, y compris Rs 62 000 crore infusion dans la société qui détient les actifs et passifs résiduels d’Air India après sa privatisation dans le cadre de dépenses supplémentaires et Rs 2 628 crore seraient être accordé pour des prêts et des avances à Air India pour le recouvrement de l’avance sur le fonds de prévoyance.

Le deuxième lot de demandes supplémentaires de subventions, les sorties de fonds nettes seraient supérieures à 2,99 crores de roupies et les dépenses supplémentaires de 74 517 crores de roupies seraient compensées par des économies réalisées par différents ministères.

Le montant comprend des dépenses supplémentaires de Rs 58 430 crore pour les subventions aux engrais, plus de Rs 2 000 crore pour divers programmes du département du commerce et plus de Rs 53 000 crore par le département des dépenses au titre de divers programmes de promotion des exportations, Rs 53 123 crore pour le paiement des incitations à l’exportation en attente et Rs 22 039 crore au ministère du développement rural pour transfert au fonds national de garantie de l’emploi rural.

Au cours du premier semestre, les banques ont fortement augmenté leurs achats de G-Sec et de prêts au développement de l’État, leur participation supplémentaire représentant respectivement 39 % et 68 % de l’émission nette de G-Sec et de SDL. La détention datée de G-Sec de la Banque de réserve a également augmenté au cours de la période, représentant 27% de l’émission nette, selon le rapport.

Le coût moyen pondéré trimestriel des emprunts gouvernementaux supplémentaires a légèrement augmenté conformément aux fluctuations des rendements de référence du marché. Les rendements de la tranche de ténor 5-15 ans se sont détendus en décembre par rapport au début de l’exercice.

Le Centre a emprunté 13 70 324 crores de Rs en FY21, contre 7 10 000 crores de lakh Rs en FY20, il a budgété un emprunt de 12 05 500 crores de Rs en FY22 mais a décidé d’emprunter 3,73 crore de lakhs Rs supplémentaires maintenant. Sur le budget qu’il a jusqu’au 26 novembre, il a emprunté Rs 8 70 357 crore.

Les États avaient emprunté 6 34 521 crores de Rs au cours de l’exercice 20, ce qui est passé à 7 98 816 crores de Rs au cours de l’exercice 21 et ont jusqu’à présent emprunté 4 06 246 crores de Rs jusqu’au 26 novembre.

