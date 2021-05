La RBI gère des opérations clés depuis un centre de quarantaine de 250 membres, déclare Shaktikanta Das

Das a déclaré que les installations de quarantaine de la RBI continuent de fonctionner avec plus de 250 membres du personnel et fournisseurs de services de la RBI

La Banque de réserve mène certaines de ses opérations clés à partir d’un centre de quarantaine de 250 membres – une version allégée de la salle de guerre qu’elle avait mise en place à la mi-mars de l’année dernière, plus d’une semaine avant le verrouillage national, Le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré mercredi.

Faisant une annonce à la presse imprévue plus tôt dans la journée au milieu de la deuxième vague déchaînée de la pandémie, Das a déclaré que les installations de quarantaine de la RBI continuent de fonctionner avec plus de 250 personnels et prestataires de services de la RBI – loin de chez eux – pour assurer la continuité de divers segments de la RBI. les marchés financiers et les opérations de RBI.

Il n’a pas donné de détails tels que si le centre est situé en dehors des locaux de la RBI comme la salle de guerre qu’elle avait mise en place l’année dernière, qui était située dans un hôtel de la ville sans nom. Le gouverneur a également exprimé sa gratitude et son admiration pour les «courageux citoyens de notre nation, nos médecins, notre personnel médical et médical, la police et les forces de l’ordre et les autres autorités qui combattent la deuxième vague de manière désintéressée et inlassable et qui ont été en première ligne. depuis plus d’un an. Leurs services sont plus que jamais nécessaires. »

On peut noter que dans le cadre du plan de continuité des activités, la RBI avait mis en place une salle de guerre en une seule journée pour isoler le système financier de la pandémie, dans un hôtel non divulgué de la mégapole en mars de l’année dernière et avait dirigé ce bureau. tenu par environ 150 employés critiques.

La salle de guerre a été rendue opérationnelle à partir du 19 mars à partir d’un hôtel de la ville, et le plan d’urgence commercial (BCP) était opérationnel 24 heures après la décision de créer la salle de guerre la veille, un responsable de la RBI. avait alors dit PTI.

En temps normal, la RBI est desservie par environ 14 000 employés répartis dans ses 31 bureaux régionaux avec le bureau central de Mumbai et l’autorité monétaire gère des milliards de transactions chaque jour. La salle de guerre ne comptait que 150 membres du personnel de la RBI sélectionnés, soutenus par près de 70 employés de l’hôtel et environ 600 fournisseurs externes.

La salle de guerre dirigeait les principaux centres de données de la RBI tels que le SFMS (système de messagerie financière structurée), RTGS, NEFT, e-Kuber (comprenant des services pour les transactions des gouvernements central et des États, les transactions interbancaires, les opérations sur les instruments de marché et de politique monétaire. , opérations de trésorerie, gestion de l’inventaire et de la distribution des devises), site Web de la RBI, courrier électronique et autres plus de 35 applications couvrant diverses fonctions.

