La RBI impose une amende de 30 lakh de Rs à la banque MUFG

La Reserve Bank of India a annoncé vendredi avoir infligé une amende de Rs 30 lakh à MUFG Bank Ltd pour non-respect des instructions qu’elle a émises sur les « Prêts et avances – Restrictions statutaires et autres ». La banque centrale a également imposé des sanctions à deux banques coopératives pour manquement à la conformité réglementaire. La MUFG Bank était auparavant connue sous le nom de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

La RBI a déclaré que l’inspection statutaire pour l’évaluation prudentielle de MUFG Bank, en référence à sa situation financière au 31 mars 2019, a révélé, entre autres, le non-respect de l’instruction dans la mesure où la banque avait sanctionné des prêts et avances aux entreprises. dont le conseil d’administration comprenait des personnes ayant été administrateur(s) dans des conseils d’administration d’autres banques, sans que de telles sanctions ne soient prononcées au niveau de son comité de direction. Un avis a été émis à la banque.

« Après avoir examiné la réponse de la banque à l’avis, les observations orales faites lors de l’audience personnelle et les observations supplémentaires faites par la banque, RBI est parvenue à la conclusion que l’accusation de non-respect de l’instruction RBI susmentionnée était fondée et justifiait l’imposition d’une sanction pécuniaire. », a déclaré la banque centrale. Dans un autre communiqué, la RBI a déclaré qu’une amende de Rs 2 lakh a été imposée à Chiplun Urban Co-operative Bank Ltd, Ratnagiri, pour ne pas avoir respecté le plafond des avances aux membres nominaux dans certains cas.

Une amende de Rs 1 lakh a également été infligée à Dattatraya Maharaj Kalambe Jaoli Sahakari Bank Ltd, Mumbai, pour un manquement réglementaire presque similaire à celui de la banque Ratnagiri. Dans les trois cas, la RBI a déclaré que les sanctions sont basées sur les manquements à la conformité réglementaire et ne visent pas à se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par elle avec ses clients.

