La RBI incite les prêteurs à créer un portefeuille de prêts Covid pour les secteurs à forte intensité de contact

SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank, a déclaré : « L’annonce d’une facilité de trésorerie disponible de Rs 15,000 crore assurera un flux de crédit aux secteurs à forte intensité de contact et aux MPME, y compris les hôtels, le tourisme, l’aviation, etc. ont été impactés négativement. »

La Reserve Bank of India (RBI) a annoncé vendredi une fenêtre de liquidité spéciale de Rs 15 000 crore pour les prêteurs afin de les inciter à créer un « livre de prêts Covid » en prêtant aux secteurs à forte intensité de contact touchés par la pandémie.

En outre, les banques seront éligibles pour garer leurs liquidités excédentaires jusqu’à la taille du portefeuille de prêts Covid à 40 points de base (pb) de plus que le taux de prise en pension inversée. Actuellement, le taux des prises en pension s’élève à 4% et le taux des prises en pension à 3,35% après que le régulateur ait maintenu les taux inchangés vendredi. La fenêtre encourage les banques à fournir un nouveau soutien de prêt aux hôtels, restaurants, tourisme, services auxiliaires de l’aviation, opérateurs de bus privés et services de réparation automobile, entre autres.

«Afin d’atténuer l’impact négatif de la deuxième vague de la pandémie sur certains secteurs à forte intensité de contact, une fenêtre de liquidité distincte de Rs 15 000 crore est ouverte jusqu’au 31 mars 2022, avec des échéances allant jusqu’à trois ans au taux des prises en pension. », a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das.

Le régulateur a également précisé que les banques qui ne souhaitent pas bénéficier des fonds du régulateur seront également éligibles aux incitations annoncées par la RBI. Ce programme va au-delà de la fenêtre de liquidité de Rs 50 000 crore pour augmenter les infrastructures et les services de santé liés à Covid annoncés en mai 2021. Les banques doivent créer un portefeuille de prêts Covid distinct pour les prêts aux secteurs touchés par la pandémie spécifiés par la RBI. Les banquiers pensent que la facilité de liquidité à la réception assurera un flux de crédit vers les secteurs à forte intensité de contact.

SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank, a déclaré : « L’annonce d’une facilité de trésorerie disponible de Rs 15,000 crore assurera un flux de crédit aux secteurs à forte intensité de contact et aux MPME, y compris les hôtels, le tourisme, l’aviation, etc. ont été impactés négativement. »

Les experts estiment que de nombreuses banques pourraient ne pas bénéficier de la facilité de liquidité fournie par la banque centrale. Karthik Srinivasan, vice-président senior et chef de groupe, ICRA, a déclaré qu’étant donné l’excédent de liquidités dans le système bancaire, il est peu probable que les banques empruntent directement dans le cadre du guichet de liquidités de la RBI. Cependant, une incitation supplémentaire de 40 points de base par rapport au taux des prises en pension pourrait inciter les prêteurs à accorder des crédits à ces secteurs, a-t-il déclaré. Les prêteurs, cependant, pourraient rester attentifs aux tensions sous-jacentes dans ces secteurs, car le risque de crédit continuera d’être avec eux, a déclaré Srinivasan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.