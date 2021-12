La RBI inflige une amende à PNB et ICICI Bank

Dans le cas de la banque ICICI, la RBI a déclaré que l’inspection statutaire pour l’évaluation prudentielle de la banque avait été menée par elle en référence à sa situation financière au 31 mars 2019.

La Reserve Bank of India (RBI) a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 1,8 crore de roupies à la Punjab National Bank et de 30 lakh de roupies à ICICI Bank pour des manquements à la conformité réglementaire.

Dans un communiqué, la RBI a déclaré que l’inspection statutaire pour l’évaluation prudentielle (ISE) de la Punjab National Bank (PNB) avait été menée par elle en référence à sa situation financière au 31 mars 2019.

Suite à l’ISE et à l’examen d’autres documents, la RBI a constaté une contravention à ses dispositions relatives au nantissement d’actions par la PNB.

Dans le cas de la banque ICICI, la RBI a déclaré que l’inspection statutaire pour l’évaluation prudentielle de la banque avait été menée par elle en référence à sa situation financière au 31 mars 2019.

Plus tard, la RBI a constaté le non-respect des instructions relatives à la perception de frais pour non-maintien du solde minimum des comptes d’épargne.

Dans les deux cas, les sanctions étaient fondées sur des manquements à la conformité réglementaire et n’étaient pas destinées à se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par les banques avec leurs clients respectifs, a indiqué la RBI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.