La RBI maintient le taux de prise en pension inchangé : voici comment cela affectera les emprunteurs avec des prêts liés à MCLR et RLLR

Le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI, dans son deuxième examen bimensuel de la politique monétaire de 2021-2022, a maintenu le taux des prises en pension à 4 %. Pour les demandeurs de prêt immobilier, le taux repo de la RBI est un critère important à surveiller. Depuis le 1er octobre 2019, RBI a mandaté les banques pour proposer des prêts de détail tels que des prêts immobiliers et automobiles liés à un indice de référence externe, qui pour la plupart des banques est le taux repo RBI et est appelé Repo Linked Lending Rate (RLLR). A chaque fois que la RBI révise le taux repo, la révision du taux d’intérêt est beaucoup plus rapide pour l’emprunteur par rapport aux prêts liés au MCLR. Il n’y aura peut-être pas d’impact important sur le taux d’intérêt des prêts immobiliers même si à l’avenir, le MCLR pourrait connaître une baisse mineure avec certaines banques.

Les nouveaux emprunteurs qui recherchent un prêt immobilier devront le prendre selon le taux de prêt lié au repo (RLLR) de la banque. Certaines banques appellent cela un taux prêteur de référence externe (EBLR). Les banques, cependant, peuvent ne pas offrir de prêts sur leurs RLLR, mais selon le montant du prêt et d’autres facteurs, le taux effectif peut différer.

Actuellement, le taux d’intérêt des prêts immobiliers dans la plupart des banques et des NBFC est d’environ 7 % et se situe à un niveau bas sur plusieurs années. En fonction du montant du prêt, de la profession, du sexe, etc., le taux d’intérêt réel du prêt immobilier peut varier. L’IME dépendra du montant du prêt immobilier, du taux d’intérêt et de la durée du prêt.

Depuis, le taux repo est resté inchangé depuis quelques mois maintenant, le RLLR reste également le même pour la plupart des banques. Certaines des banques qu’un nouvel emprunteur peut explorer pour obtenir le meilleur taux d’intérêt pour un prêt immobilier comprennent SBI, LIC Housing Finance, ICICI Bank et HDFC, Kotak Mahindra Bank, etc.

Les emprunteurs existants qui ont déjà contracté un emprunt contracté avant le 1er octobre 2019 et dont les prêts sont liés au taux de prêt basé sur le coût marginal des fonds (MCLR) ont la possibilité de passer aux prêts à taux de prêt lié au repo (RLLR).

La PNB a récemment réduit le MCLR à 1 an de 0,05 % à 7,30 %. Il n’y a aucun changement dans le taux de base (actuellement 8,65 %) et le RLLR (actuellement 6,80 %) pour la banque.

En abaissant le taux d’intérêt des prêts immobiliers d’un pour cent ou en choisissant un prêteur à taux bas, l’IME et la charge d’intérêt totale diminuent. Choisissez un prêteur qui offre un faible taux d’intérêt en fonction de votre profil. Voyons comment une réduction de 100 points de base ou de 1 % du taux d’intérêt des prêts immobiliers affecte votre IME et le coût total des intérêts.

Même une réduction de 100 points de base peut vous aider à économiser quelques lakhs en frais d’intérêt, en fonction de la durée restante du prêt. En supposant un prêt immobilier de Rs 40 lakh pendant 15 ans, les économies en EMI et en intérêts seront de :

EMI sauvé – Annuellement Rs 27 000

Intérêt total économisé – Rs 4,15 lakh

Une autre façon de réduire les charges d’intérêt est de continuer à rembourser le capital par anticipation à intervalles réguliers. Il est préférable de rembourser par anticipation tous les 6 mois ou sur une base annuelle afin que le montant du capital restant dû diminue beaucoup plus tôt. De tels remboursements anticipés devraient idéalement être effectués au cours des premières étapes du prêt, car les frais d’intérêt sont plus élevés au cours des premières années du prêt. Vous pouvez utiliser un calculateur de remboursement de prêt immobilier pour savoir combien seront les économies.

Les nouveaux emprunteurs peuvent explorer 2 à 3 prêteurs et demander le taux d’intérêt effectif du prêt immobilier en fonction du montant de leur prêt, de leur sexe et de la durée du prêt. Au fur et à mesure que le taux des prises en pension augmente, les emprunteurs payant EMI sur les prêts liés aux RLLR seront impactés beaucoup plus rapidement que ceux liés aux MCLR. Par conséquent, n’oubliez pas, qu’il s’agisse d’un prêt immobilier MCLR ou RLLR, gardez un plan de remboursement anticipé à portée de main pour rembourser le montant du prêt le plus tôt possible. Plus vous remboursez tôt le prêt, plus la charge d’intérêts sera faible pour vous.

